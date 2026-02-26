Circle'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Circle'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı

Circle\'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı
26.02.2026 13:33
Stablecoin ihraççısı Circle, 2025'in son çeyreğinde toplam gelirini yıllık bazda yüzde 77 artırarak 770 milyon dolara taşırken, USDC dolaşımı için yüzde 40 bileşik yıllık büyüme oranı hedefledi.

Circle Internet Group (CRCL), yayımladığı bilançoya göre 2025'in dördüncü çeyreğinde toplam gelir ve rezerv gelirini 770 milyon dolara yükseltti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77'lik bir artışa işaret ediyor. New York merkezli stablecoin ihraççısı, yılı 75,3 milyar dolarlık USDC dolaşımıyla kapattı. Bu tutar, 2024 yıl sonuna göre yüzde 72 daha yüksek.

Gelir artışının temel kaynağı, çeyrekte 733 milyon dolara ulaşan rezerv geliri oldu. Ortalama USDC dolaşımı yıllık bazda iki katına çıkarak 76,2 milyar dolara yükselirken, rezerv getiri oranı 68 baz puan gerileyerek yüzde 3,8 seviyesine indi. Şirket, dördüncü çeyrekte devam eden faaliyetlerden 133 milyon dolar net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 4 milyon dolardı. Düzeltilmiş FAVÖK ise yüzde 412 artışla 167 milyon dolara ulaştı.

Circle CEO'su Jeremy Allaire bilançoda yaptığı açıklamada, dördüncü çeyreğin şirketin açık ve programlanabilir bir internet finansal sistemi inşa etme misyonunda yeni bir adım olduğunu belirtti. Allaire, USDC'nin küresel çapta benimsenmesinin artmaya devam ettiğini ve daha fazla kurumsal şirket, geliştirici ve kamu kuruluşunun dijital doları gerçek dünya ödemeleri, hazine yönetimi ve zincir üstü finansal iş akışlarına entegre ettiğini vurguladı.

YILLIK BAZDA NET ZARAR VE ÇOK YILLIK BÜYÜME HEDEFİ

2025 mali yılının tamamına bakıldığında Circle, devam eden faaliyetlerden 70 milyon dolar net zarar açıkladı. 2024'te bu kalemde 157 milyon dolar net kâr elde edilmişti. Zararda, halka arzla tetiklenen hak ediş koşullarına bağlı 424 milyon dolarlık hisse bazlı tazminat giderleri belirleyici oldu.

Şirket ayrıca USDC dolaşımı için yüzde 40 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) hedefleyen çok yıllık bir öngörü açıkladı. Bu büyüme oranının sürdürülmesi halinde USDC'nin stablecoin piyasasındaki payı önemli ölçüde genişleyebilir. Piyasada şu anda yaklaşık 183 milyar dolarlık dolaşımla Tether lider konumda bulunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Kripto Para, Son Dakika

SON DAKİKA: Circle'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
