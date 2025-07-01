Circle USDC ile stablecoin piyasasında liderliği hedefliyor

Wall Street'in önde gelen araştırma firmalarından Bernstein, dijital para dünyasının en kritik oyuncularından birine odaklandı. Circle'ın USDC stablecoininin düzenleyici avantajları ve güçlü likidite konumu nedeniyle sektörde liderliğini sürdüreceğini savunan analistler, şirketin hisse senedinin mevcut 180 dolar seviyesinden yüzde 28 artış potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Circle USDC ile Stablecoin Piyasasında Zirveyi Hedefliyor

Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, Circle'ın internet ölçekli finansal sistemin temel taşı olacağını vurguluyor. Pazartesi günü müşterilere gönderilen notta, Circle'ın piyasada lider dijital dolar stablecoin ağı inşa ettiği ve güçlü düzenleyici avantajı, likidite önceliği ile önde gelen dağıtım ortaklıklarına sahip olduğu belirtildi.

Piyasa gözlemcileri stablecoinlerin kripto piyasalarının para rayından internetin para rayına doğru gelişim göstermesini bekliyor. Toplam stablecoin arzının bugünkü yaklaşık 244 milyar dolardan gelecek on yıl içinde 16 kat artarak 4 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu büyümenin kripto ve tokenize edilmiş sermaye piyasalarında, ödemelerde ve stablecoin-yerel finansal hizmetlerde dönüştürücü büyüme tarafından yönlendirileceği ifade ediliyor.

Circle'ın USDC'si, ABD Senatosu tarafından yakın zamanda kabul edilen GENIUS Yasası altında en büyük düzenlenmiş stablecoin olacak şekilde konumlanmış durumda. Bu durum şirkete düzenleyici öncelik veriyor ve sadece kripto borsalarının ötesinde internet platformları için tercih edilen ortak olarak konumlandırıyor.

Bernstein analistleri Circle'ın bu potansiyel 4 trilyon dolarlık piyasanın yaklaşık yüzde 30'unu ele geçireceğini öngörüyor. Bu oran bugünkü yüzde 25 payından sadece yüzde 5 daha yüksek. Tether'in USDT'si 158,5 milyar dolarlık mevcut arzıyla yüzde 65 piyasa payını temsil ederek lider stablecoin olmaya devam ediyor.

Circle'ın hisse senedi şu anda 2026 için 56 kat ve 2027 için 28 kat düzeltilmiş EBITDA ile işlem görüyor. Bu durum saf stablecoin pozisyonuna yönelik güçlü yatırımcı iştahını yansıtıyor. Bernstein, CRCL'yi 10 yıllık indirimli nakit akışı modelini kullanarak 230 dolarda değerlendiriyor ve bu yaklaşık 35 kat 2027 düzeltilmiş EBITDA anlamına geliyor.