Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı

Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı
26.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase Institutional tarafından yayımlanan son rapor, 2025 sonunda yaşanan piyasa düzeltmesinin ardından kripto varlıkların yeni yıla yapısal olarak daha güçlü ve dengeli bir giriş yaptığını ortaya koyuyor.

Coinbase Institutional'ın profesyonel yatırımcılar için hazırladığı üç aylık "Charting Crypto" raporu, piyasa dinamiklerinin iyileştiğine ve birinci çeyrek öncesinde daha dengeli bir ortam oluştuğuna işaret ediyor. Rapor, kesin bir trend dönüşü tahmini yapmaktan kaçınsa da dördüncü çeyrekte yaşanan geri çekilmenin (reset), 2026 yılı için daha dayanıklı bir piyasa zemini hazırladığını vurguluyor.

İYİMSERLİK İÇİN GÜÇLÜ GEREKÇELER

Coinbase Institutional Küresel Yatırım Araştırmaları Başkanı David Duong, piyasa görünümü hakkında temkinli ancak olumlu bir tablo çizdi. Geçen yıl yaşanan kaldıraç kaynaklı likidasyonların etkisinin tamamen silinmediğini belirten Duong, "Yine de yeni yıla başlarken piyasalar hakkındaki görüşümüz yapıcı. İlk çeyrekte iyimser olmak için birçok neden bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRAÇ TEMİZLİĞİ VE RİSK İŞTAHI

Rapor, zincir üstü (on-chain) metrikler ile küresel yatırımcı anketi verilerini birleştirerek piyasa yapısının nasıl evrildiğini analiz ediyor. Buna göre, 2025'in son çeyreğinde yaşanan düşüş, döngünün başlarında biriken aşırı kaldıracı ve spekülatif pozisyonları temizleyerek piyasayı daha sağlıklı bir duruma getirdi.

Mevcut ortamın agresif risk alma iştahından ziyade bir "yeniden kalibrasyona" işaret ettiği belirtiliyor. Yatırımcı katılımı sürse de, bu ilginin artık daha seçici olduğu görülüyor. Rapora göre, piyasadaki pozisyonlanma önceki genişleme dönemlerine kıyasla daha az kalabalık ve çok daha disiplinli. Bu durum, piyasanın aşağı yönlü kırılganlığını azaltırken olası şokları emme kapasitesini artırıyor.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER VE MAKRO GÖRÜNÜM

Raporda atıfta bulunulan zincir üstü veriler, arz dinamiklerinin daha düzenli hale geldiğini gösteriyor. Panik satışlarına dair işaretlerin azaldığı ve yatırımcıların tutma (hodl) davranışlarının kademeli olarak normalleştiği gözlemleniyor. Türev piyasalarında ise kaldıraç kullanımının daha sınırlı kaldığı ve pozisyonların önceki rallilere kıyasla tek yönlü yığılma göstermediği belirtiliyor.

Coinbase Institutional, makroekonomik koşulların da dengeleyici bir etki yarattığına dikkat çekti. Para politikası, jeopolitik gelişmeler ve regülasyonlara dair belirsizlikler devam etse de, rapor bu risklerin artık ani kopuşlara yol açmak yerine piyasa tarafından fiyatlandığını ve emildiğini, bunun da daha ölçülü piyasa tepkilerini beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.