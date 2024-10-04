Coinbase AB'de uyumsuz stablecoinleri platformdan kaldırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Coinbase AB'de uyumsuz stablecoinleri platformdan kaldırıyor

Coinbase AB\'de uyumsuz stablecoinleri platformdan kaldırıyor

Coinbase, Avrupa Birliği'nin MiCA (Markets in Crypto-Assets) düzenlemelerine uyum sağlamak için önemli bir adım attı. Borsa, Aralık 2024'e kadar AB yönetmeliklerine uymayan stablecoinleri Avrupa platformundan çıkaracağını duyurdu. Bu karar, kripto para piyasasında regülasyonların artan etkisini yansıtıyor ve diğer borsaları da harekete geçmeye teşvik edebilir.

04.10.2024 17:55
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Kripto para dünyasında regülasyon ve uyum konuları giderek daha fazla önem kazanıyor. Coinbase'in bu stratejik hamlesi, sadece bir şirket politikası değil, aynı zamanda global kripto ekosisteminin geleceğini şekillendiren önemli bir adım. Bu gelişme, stablecoin projelerini MiCA uyumlu hale getirme yarışını hızlandırabilir ve sektörde yeni bir rekabet alanı oluşturabilir.

Stablecoin Projeleri İçin MiCA Uyum Süreci Başlıyor

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA), kripto ile ilgili firmaların daha sıkı gözetimini uyguluyor. Bu kapsamda, kripto para borsası Coinbase, sunduğu hizmetleri güncelleyen en son şirket oldu.

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre borsa 2024 yılı sonuna kadar AB düzenlemelerine uymayan stablecoinleri listeden çıkaracak. Coinbase sözcüsü, şirketin düzenlemelere uyma kararlılığını yeniden doğruladı. Sözcü "Uyum konusundaki taahhüdümüz göz önüne alındığında, 30 Aralık 2024 tarihine kadar MiCA gerekliliklerini karşılamayan stablecoinlerle ilgili olarak AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) kullanıcılarına sunulan hizmetleri kısıtlama niyetindeyiz." dedi.

Coinbase ayrıca önümüzdeki aylarda AEA'daki kullanıcılara Circle'ın USD Coin'i (USDC) gibi uyumlu stablecoinlere dönüşüm seçenekleri sunulacağını belirtti. Circle, MiCA'nın düzenleyici gerekliliklerine uyan ilk stablecoin ihraççılarından biri olmuştu.

30 Haziran'da stablecoin ihraççılarını düzenlemeye başlayan MiCA, AEA'da mevcut olan tüm stablecoinlerin en az bir AB üye ülkesinde e-para lisansına sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu düzenleme, gerekli izni almadığı takdirde Coinbase platformundan çıkarılmaya zorlanabilecek olan Tether'ın USDT'si gibi önde gelen tokenları doğrudan etkiliyor.

Stablecoin piyasasındaki rekabet kızışırken Robinhood ve Revolut gibi şirketler Tether ve Circle'ın hakimiyetine meydan okumak için kendi stablecoinlerini geliştirmeyi araştırıyor.

USDC, MiCA uyumlu önde gelen stablecoin olarak konumlandırılmışken, Coinbase'in dönüşüm seçenekleri sunma planları, bölgedeki pazar varlığını daha da sağlamlaştırabilir ve onu düzenleyici onaylı dijital varlıklar arayan kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek haline getirebilir.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase AB'de uyumsuz stablecoinleri platformdan kaldırıyor - Son Dakika

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