Coinbase, ABD yasa tasarısına desteğini çekmeye hazırlanıyor

Coinbase, yasa yapıcıların Pazartesi günü açıklamayı planladığı kripto piyasa yapısı tasarısı konusunda lobi faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Tasarının Perşembe günü iki Senato komitesinde görüşülmesi bekleniyor. Konuya yakın kaynaklar, Coinbase'in gelişmiş bilgilendirme gereksinimleri dışında stablecoin ödüllerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı kabul edilemez bulduğunu belirtti.

STABLECOİN ÖDÜLLERİ TARTIŞMANIN ODAĞINDA

Temmuz 2025'te yürürlüğe giren GENIUS Yasası, Circle gibi stablecoin ihraççılarının kullanıcılara doğrudan faiz veya getiri ödemesini yasaklıyor. Ancak yasa, Coinbase gibi üçüncü taraf platformların kullanıcı bakiyelerine dayalı ödüller sunmasını engellemiyor. Yeni tasarıda ele alınan seçeneklerden biri, bu ödülleri yalnızca düzenlenmiş finansal kuruluşlarla sınırlandırmayı öngörüyor. Coinbase ulusal tröst bankası lisansı için başvuruda bulunmuş olsa da şirket ve diğer kripto firmaları, rekabeti teşvik etmek için platform bazlı ödüllerin korunmasını savunuyor.

BANKALAR VE BORSALAR KARŞI KARŞIYA

Coinbase, USDC'yi destekleyen rezervlerden elde edilen faiz gelirinin bir kısmını Circle ile paylaşıyor ve Coinbase One üyelerine yüzde 3,5 oranında ödül sunuyor. Şirketin aynı zamanda Circle'da küçük bir hissesi bulunuyor. Coinbase'in stablecoin kaynaklı gelirinin 2025'te 1,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Olası kısıtlamalar bu gelir akışına ciddi darbe vurabilir.

Coinbase Politika Direktörü Faryar Shirzad, stablecoin ödüllerinin sınırlandırılmasının küresel rakiplere avantaj sağlayacağını savunuyor. Shirzad, Çin'in dijital yuan'ı üzerinden faiz ödemeye başladığına dikkat çekerek ABD'nin dijital para yarışında geri kalabileceği uyarısında bulundu.

Bankacılık sektörü temsilcileri ise farklı bir görüşte. Sektör grupları, stablecoinlerdeki getiri benzeri ödüllerin geleneksel bankalardan mevduatı uzaklaştırabileceğini ve küçük işletmelere, çiftçilere, öğrencilere ve ev alıcılarına verilen kredileri olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor. Ayrıca kripto platformlarının FDIC sigortalı ürünlerin güvencelerinden yoksun olduğunu vurguluyorlar.

SİYASİ DENGELER VE TRUMP ETKİSİ

Bu anlaşmazlık, SEC ve CFTC gibi kurumlar arasındaki denetim yetkisini netleştirmeyi amaçlayan piyasa yapısı tasarısına yönelik iki partili desteği zedeliyor. Coinbase'in tutumu özellikle dikkat çekiyor çünkü şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ve sonrasına en büyük bağışçılardan biri olarak öne çıkıyor.

Trump yönetimi, GENIUS Yasası'nın ardından kripto mevzuatının hızla geçirilmesini öncelik olarak belirledi. Ancak ödüller konusundaki gerginlik, tasarının beklenen takvimde ilerlemesini zorlaştırabilir veya tamamen akamete uğratabilir.