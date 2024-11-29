Coinbase Avrupa\'da USDC kazançlarını sonlandırıyor

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Avrupa'da Coinbase kullanıcıları, Avrupa Ekonomik Alanı'nda USDC kazanç programının sona ermesiyle hayal kırıklığına uğradı. Coinbase, Avrupa Birliği'nin yeni MiCA düzenlemelerine uyum sağlamak için bu kararı aldığını duyurdu.

Avrupa'daki Coinbase Kullanıcıları USDC Kazançlarına Veda Ediyor

Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar konusundaki yeni düzenlemeleri, önemli bir gelişmeye sebebiyet verdi. Coinbase, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki müşterilerine sunduğu USDC kazanç programını sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu önemli değişikliği kısa bir süre önce müşterilerine e-posta yoluyla duyurdu.

Programın 1 Aralık itibarıyla sona ereceğini bildiren Coinbase, bu uygulamanın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 30 ülkeyi kapsayacağını açıkladı. Şirket ayrıca Avrupa'daki müşterilerine 30 Kasım'a kadar kazanç elde etme fırsatı tanındı.

Kararın ardından kripto dünyasından ilginç tepkiler geldi. Sablier'in CEO'su Paul Berg, sosyal medya platformu X üzerinden AB'nin korumacı politikalarını eleştiren ironik bir paylaşımda bulundu. Trading Strategy kurucusu Mikko Ohtamaa da benzer bir yaklaşımla, kendisini kötü şeylere karşı "korunmuş" hissettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Haziran 2023'te yürürlüğe giren MiCA yönetmelikleri, kripto şirketlerinin 30 Aralık'a kadar uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Bu düzenlemeler özellikle stablecoinler ve e-para tokenlarında faiz kazancı sunulmasını yasaklayan sıkı kurallar içeriyor.

Ripple Labs'in teknoloji şefi David Schwartz, müşteri yararına olan hizmetlerin engellenmesini eleştiren bir açıklama yaptı. Bu arada stablecoin ihraççısı Tether, düzenlemeler nedeniyle euro sabitli token desteğini sonlandırdığını duyurdu.

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde, eski Binance yöneticilerinin kurduğu Schuman Financial'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, Avrupa pazarı için EURØP adında yeni bir euro sabitli token geliştirdiklerini ve iki hafta içinde piyasaya süreceklerini açıkladı.