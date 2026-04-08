Coinbase Avustralya\'da AFSL lisansı aldı

Coinbase Australia, salı günü Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı'nı (AFSL) aldığını açıkladı. Bu alanda perakende türev işlemlerine yetkili ilk kripto borsası unvanını alan şirket, Avustralyalı yatırımcılara kripto ve hisse senedi perpetual sözleşmeleri sunmaya hazırlanıyor. Ürün gamı ilerleyen dönemde vadeli işlemler ve opsiyonlarla genişleyecek.

AFSL, Coinbase Australia'yı davranış, açıklama, yönetişim ve tüketici koruma gereklilikleri bakımından geleneksel finansal kuruluşlarla aynı yükümlülüklere tabi kılıyor. Şirket bu lisansı geleneksel finans kurumlarıyla doğrudan rekabete girme stratejisinin bir parçası olarak konumlandırdı. "Hisse senedi alım satımı, ödemeler ve diğer TradFi ürünlerinde kripto paranın hız ve işlem kalitesiyle geleneksel finansal hizmetlere rakip olacağız." dedi.

2022'de kurulan Coinbase Avustralya, Avustralya Dijital Ekonomi Konseyi'nin üyesi konumunda bölgedeki dijital varlık düzenlemelerine katkı sağlıyor. Şirket son dönemde hukuk, uyum, pazarlama ve operasyon ekiplerini de genişlettiğini belirtti.

ABD VE AVUSTRALYA'DA EŞ ZAMANLI HAMLELER

Söz konusu lisans, Avustralya'da tüm kripto borsalarına zorunlu hale getirecek olan Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 yasasının henüz yürürlüğe girmesinden önce alındı. Bu sayede Coinbase, yasal çerçeve tamamlanmadan pazardaki konumunu netleştirdi. Şirket yakın zamanda ABD Para Denetleme Ofisi'nden (OCC) de ulusal güven şirketi kuruluş izni için koşullu onay alarak dijital varlıkların geleneksel finansal yapıya entegrasyonu yolunda adım attı.