Coinbase CEO'su Armstrong, Davos'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Coinbase CEO'su Armstrong, Davos'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek

Coinbase CEO\'su Armstrong, Davos\'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek
21.01.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, bu hafta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD kripto piyasa yapısı yasası üzerindeki çalışmalarını sürdüreceğini ve banka CEO'larıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Armstrong, X platformunda yayımladığı video açıklamada şirketin Davos süresince yasa taslağı üzerinde aktif olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti. Armstrong, banka yöneticileriyle yapacağı görüşmelerde her iki tarafın da kazanacağı bir formül arayacaklarını vurguladı.

STABLECOIN GETİRİSİ TARTIŞMA YARATTI

Coinbase, geçen hafta Senato'nun güncellenen yasa taslağını inceledikten sonra piyasa yapısı yasasına verdiği desteği çekmişti. Borsa, taslak metindeki birçok maddeye itiraz ederken özellikle stablecoin getirisi konusundaki kısıtlamalara karşı çıktı.

Senato'nun hazırladığı taslak, dijital varlık sağlayıcılarının yalnızca stablecoin tutma karşılığında getiri ödemesini yasaklıyor. Ancak taslak, işlem, staking veya likidite sağlama gibi faaliyetlere dayalı ödüllere izin veriyor. Bu düzenleme, bankacılık sektörünün kripto platformların bu tür getiriler sunmasına yönelik güçlü itirazlarıyla uyumlu. Bankalar, bu uygulamanın mevduatları geleneksel tasarruf hesaplarından uzaklaştırabileceğini ve finansal istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor.

Coinbase'in geri adımı, Senato Bankacılık Komitesi'nin beklenen oylama oturumunu belirsiz bir tarihe ertelemesine neden oldu. Buna rağmen borsa, dijital varlıklar için net düzenleyici sınırlar çizmeyi hedefleyen yasayı değiştirmek ve ilerletmek için yasa yapıcılarla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Armstrong, stablecoin düzenlemesinin hem kripto şirketleri hem de geleneksel bankalar için eşit şartlarda fırsatlar yaratması gerektiğini vurguladı. Bu görüşmelerin sonuçlarını Senato ve yönetime ileterek yasama sürecini hızlandırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen forumda Armstrong, dünya liderleriyle kriptonun geleneksel finansal sistemleri nasıl dönüştürebileceğini tartışacak. Ayrıca tokenizasyonun sermaye piyasalarına erişimi demokratikleştirme potansiyelini de gündemine alacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase CEO'su Armstrong, Davos'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: Coinbase CEO'su Armstrong, Davos'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.