Coinbase CEO\'su Armstrong Clarity Act desteğini açıkladı

Armstrong, Bessent'in çağrısını sosyal medyadan destekledi. "Katılıyoruz. Clarity Act'i geçirme vakti geldi." diyen Armstrong, son aylarda senatörler ve danışman ekipleri arasında yürütülen iki partili çalışmanın yasayı güçlü bir zemine oturttuğunu da dile getirdi.

Bessent, kaleme aldığı bir köşe yazısında "dijital varlıklara ilişkin kuralların netlik kazanması gerektiğini" öne sürerek yasama kanadını kripto piyasa yapısı düzenlemesini öne almaya davet etmişti. Armstrong'un kamuoyu açıklaması bu çağrıya doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

Coinbase, stablecoin getiri hükümleri çözüme kavuşturulmadığı gerekçesiyle yasanın önceki versiyonlarına destek vermekten kaçınmıştı. Coinbase Hukuk Direktörü Paul Grewal ise daha önce stablecoin hükümlerinde uzlaşının "çok yakın" olduğunu vurgulamıştı.

KONGRE YOLUNDA ENGELLER SÜRÜYOR

Armstrong'un açıklaması şirketin tutumundaki yumuşamayı yansıtıyor olsa da Coinbase henüz resmi bir politika güncellemesi yapmadı. ABD Hazine yetkilileri aynı süreçte stablecoin ihraççılarına yönelik kara para aklamayla mücadele ve yaptırım riskleri üzerine yeni önerilerini gündeme taşıdı.

TD Cowen analistleri ise kripto mevzuatının Kongre'den geçme sürecini zorlu buluyor. Analistlere göre Beyaz Saray'ın stablecoinlerle ilgili son bulguları siyasi bölünmeleri yumuşatmaktan uzak kalabilir.