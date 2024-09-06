Coinbase davasında önemli gelişme: SEC belgeleri açıklayacak - Son Dakika
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Kripto Para

Coinbase davasında önemli gelişme: SEC belgeleri açıklayacak

Coinbase davasında önemli gelişme: SEC belgeleri açıklayacak

New York'taki bir federal yargıç, Coinbase ile SEC arasındaki uzun süregelen hukuki mücadelede önemli bir karara imza attı. SEC Başkanı Gary Gensler'in ifade vermesi talebi reddedilirken, bazı kritik belgelerin sunulması yönünde karar verildi. Bu gelişme, kripto para piyasalarındaki düzenleyici belirsizlikleri ve bu alandaki yasal mücadeleleri daha da önemli hale getiriyor.

06.09.2024 21:55
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New York'ta bir federal yargıç, SEC ile Coinbase arasındaki davada önemli bir karara imza attı. Yargıç Katherine Polk Failla, SEC'in bazı belgeleri mahkemeye sunmasına hükmederken, Coinbase'in SEC Başkanı Gary Gensler'in ifade vermesi talebini reddetti. Bu karar, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren davanın seyrini etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

ABD'den SEC'e Kötü Haber

New York'ta görülen davada, federal yargıç Katherine Polk Failla, kripto para borsası Coinbase ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki anlaşmazlıkta önemli bir karara imza attı. Yargıç Failla, SEC'in bazı belgeleri mahkemeye sunması gerektiğine hükmederken, Coinbase'in SEC Başkanı Gary Gensler'in ifade vermesi yönündeki talebini reddetti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Coinbase'in SEC'e karşı açtığı davada, kurumun iç işleyişi ve Gensler'in açıklamalarına ilişkin belgelerin paylaşılması istenmişti. Yargıç, bu talebin bir kısmını kabul ederek SEC'in belirli dokümanları teslim etmesine karar verdi. Mahkemede Gensler'in kişisel yazışmalarına erişim talebi kabul görmedi.

Bu gelişme, SEC'in Coinbase'e yönelik açtığı davanın devam ettiği bir dönemde yaşandı. SEC, Coinbase'i kayıtsız platform işletmekle suçlarken, şirket bu iddiaları reddetmişti. Daha önce Yargıç Failla, Coinbase'in davanın düşürülmesi yönündeki başvurusunu da kabul etmemişti.

Coinbase'in talep ettiği belgeler arasında, SEC'in dijital varlık sınıflandırmaları ve Gensler'in başkanlık dönemindeki beyanları bulunuyordu. Yargıç, bu istekleri kısmen karşılayarak sadece SEC'in iç süreçlerine dair belgelerin ibraz edilmesine hükmetti.

Coinbase hukuk başdanışmanı Paul Grewal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SEC'in Gensler'in özel iletişim kanallarını kullanmadığını beyan ettiğini ve bu nedenle bu yöndeki taleplerin sürdürülmesinin gereksiz olduğunu belirtti. Grewal, yargıç kararının Coinbase'in savunmasını güçlendirecek önemli belgelere ulaşmalarını sağlayacağını vurguladı.

Bununla birlikte Yargıç Failla, SEC'in bazı belgeleri gizli tutma isteğini de onayladı. Bu karar, kurumun Coinbase hakkındaki iç değerlendirmelerini ve Howey testi analizlerini kapsıyor.

Grewal, son kararın uzun süredir devam eden hukuki süreçte aradıkları temel bilgilere erişim sağlayacağını ifade ederek, gelişmelerin ayrıntılarını sosyal medya ve hukuk camiasıyla paylaşacaklarını duyurdu.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase davasında önemli gelişme: SEC belgeleri açıklayacak - Son Dakika

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