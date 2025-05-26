Coinbase\'e milyonlarca dolarlık toplu dava

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, son beş yılın en kritik hukuk sınavını veriyor. Hissedarlar, şirketin önemli gelişmeleri zamanında açıklamadığı gerekçesiyle toplu dava açtı. İddialar, borsanın hem veri güvenliği hem de düzenleyici uyum açısından ağır ihmaller içerdiğini ortaya koyuyor.

Coinbase Hissedarları İsyanda

Kripto para borsası Coinbase, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşün ardından hissedarları tarafından açılan toplu dava ile karşı karşıya kaldı. Pennsylvania Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan davada, şirketin veri ihlalini ve İngiltere düzenleyicisiyle olan anlaşma ihlalini zamanında açıklamadığı iddia ediliyor.

Yatırımcı Brady Nessler tarafından açılan davada Coinbase hissedarlarının "önemli kayıplar ve zararlara uğradığı" belirtildi. Dava dosyasında, şirketin son birkaç yılda gerçekleştirdiği çok sayıda "ihmal" detaylandırıldı.

Davanın en önemli iddialarından biri, Coinbase'in İngiltere'deki yan kuruluşu CB Payments'ın 2020 yılında İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) ile yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğini düzgün bir şekilde açıklamaması oldu.

Coinbase, 15 Mayıs 2025'te Aralık ayında gerçekleşen bir veri ihlalini açıkladı. Siber suçluların, müşterilerin kişisel verilerini ele geçirmek için çalışanlara rüşvet verdiği ortaya çıktı. Bu açıklamanın ardından şirketin hisse senedi fiyatı yüzde 7,2 düşerek 244 dolara geriledi.

Şirket, veri ihlalinin düzeltme ve müşteri tazminatı maliyetlerinin 180 milyon ile 400 milyon dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. Dava dosyasında "Davalıların haksız eylem ve ihmalleri ile şirketin hisse değerindeki ani düşüş sonucunda, davacı ve diğer grup üyeleri önemli kayıplar ve zararlara uğramıştır." ifadeleri yer aldı.

Coinbase'in hisse senedi fiyatı, 23 Mayıs kapanışında 263,16 dolara yükselerek kısmen toparlandı. Davada, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve CFO'su Alesia Haas da davalılar arasında yer alıyor.

Toplu dava, 14 Nisan 2021 ile 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Coinbase hissesi satın alan yatırımcılar adına tazminat talep ediyor. Sektör kaynakları, davanın kripto sektöründeki şeffaflık ve açıklama yükümlülükleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendireceğini belirtiyor.