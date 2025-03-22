Coinbase kripto türev devini satın alma girişimini hızlandırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Coinbase kripto türev devini satın alma girişimini hızlandırdı

Coinbase kripto türev devini satın alma girişimini hızlandırdı

Coinbase, Bitcoin ve Ether opsiyonlarının en büyük işlem platformu olan Deribit'i satın almak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre anlaşma Deribit'e 4-5 milyar dolarlık değerleme getirebilir. Satın alım görüşmelerinin hızlanmasıyla birlikte ABD'de kripto türev işlem hacimleri rekor seviyede artarken, rekabet kızışıyor.

22.03.2025 12:46
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Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Coinbase, opsiyon ticaretinde lider konumda bulunan Deribit'i satın almak için masaya oturdu. Kaynaklara göre iki şirket arasındaki ileri düzey görüşmelerde Dubai düzenleyicileri bilgilendirildi. Bu potansiyel satın alma, Coinbase'in vadeli işlemlere odaklanan mevcut türev platformunu önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor.

Coinbase Deribit Satın Alma Görüşmelerinde Son Aşamada

Coinbase, kripto türev borsası Deribit'i bünyesine katmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. İsmini açıklamak istemeyen kaynaklara göre, ABD merkezli kripto para borsası, Bitcoin ve Ether opsiyonları için dünyanın en büyük ticaret platformu olan Deribit'i satın almaya hazırlanıyor.

İki şirketin Dubai'deki düzenleyici kurumları bu görüşmeler hakkında bilgilendirdiği öğrenildi. Basına yansıyan bilgiler ışığında, Dubai lisansına sahip olan Deribit'in bu lisansının olası bir anlaşma sonucunda Coinbase'e devredilmesi gerekiyor.

Ocak ayında çeşitli haber kaynakları aracılığıyla böyle bir anlaşmanın Deribit'e 4 milyar ile 5 milyar dolar arasında bir değerleme getirebileceğini aktarmıştı. Opsiyonlar, vadeli işlemler ve spot kripto para birimlerini listeleyen Deribit'in geçen yılki toplam işlem hacminin yaklaşık 1,2 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

Bu haberden kısa bir süre önce sektördeki bir diğer büyük oyuncu Kraken, türev ticaret platformu NinjaTrader'ı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı planladığını duyurmuştu.

Kripto para türevleri pazarı son dönemde ABD'de büyük ilgi görüyor. Vadeli işlemler, yatırımcılara gelecekte belirli bir tarihte varlık alım veya satımı yapma imkanı sunarken, genellikle kaldıraç kullanımına da olanak tanıyor. Opsiyonlar ise alıcılara bir dayanak varlığı önceden belirlenmiş fiyattan alma veya satma hakkı veriyor. Her iki finansal araç da hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından riskten korunma ve spekülasyon amaçlarıyla yoğun biçimde kullanılıyor.

Coinbase, Aralık ayında yaptığı açıklamada türev işlem hacimlerinin 2024 yılında yüzde 10.950 gibi dikkat çekici bir oranda arttığını bildirmişti. Şirketin 2024 yıllık raporuna göre uluslararası borsasında yaklaşık 92 farklı varlığa bağlı türevler listelenirken, ABD'de bu sayı daha sınırlı tutuluyor.

Kripto türevleri alanındaki rekabet de giderek kızışıyor. Ocak ayında popüler çevrimiçi aracı kurum Robinhood, Coinbase ile rekabet etmek amacıyla kripto para vadeli işlemlerini kullanıma sundu. Şubat ayında ise dünyanın en büyük türev borsası CME Group, 2024'ün dördüncü çeyreğinde kripto türevlerindeki ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 300'ü aşan bir artış olduğunu açıkladı.

Coinbase ayrıca Şubat ayında, ABD'nin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenen ilk Solana vadeli işlemlerini piyasaya sürdü. CME de takip eden ayda kendi SOL vadeli işlem sözleşmelerini kullanıma açtı.

Kripto Para, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase kripto türev devini satın alma girişimini hızlandırdı - Son Dakika

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