Coinbase milyarlarca dolarlık satın alımla kripto sektöründe rekor kırdı

Kripto endüstrisinde şimdiye kadar görülen en büyük satın alma olarak kayıtlara geçen bu anlaşma, Coinbase'in kurumsal büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Dubai merkezli Deribit, yaklaşık 30 milyar dolarlık açık pozisyona sahip dünyanın önde gelen kripto opsiyon ticaret platformu olarak tanınıyor.

Coinbase 2,9 milyar Dolarlık Deribit Anlaşmasıyla Büyümeyi Hızlandırıyor

Coinbase tarafından duyurulan bu stratejik satın alım, şirketin türev işlemleri alanındaki faaliyetlerini önemli ölçüde ilerletmeyi hedefliyor. Coinbase Kurumsal Ürün Başkan Yardımcısı Greg Tusar satın alımın; yatırımcıların spot, vadeli işlemler, sürekli vadeli işlemler ve opsiyon ticaretine tek bir platformda erişim sağlama vizyonuna doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Deribit CEO'su Luuk Strijers yaptığı açıklamada "Küresel kripto türevlerinde yeni bir çağa güç vermek için Coinbase ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz." dedi. Strijers, bu satın almanın kurdukları temeli hızlandırırken, yatırımcılara tek bir güvenilir marka altında daha fazla işlem fırsatı sunacağını belirtti.

Satın alımın tamamlanmasının ardından, Deribit kurucu ortakları John ve Marius Jansen'in şirketten ayrılacağı doğrulandı. Birleşmenin amacının, müşteriler için en güçlü kripto türevleri platformunu oluşturmak olduğu ifade edilirken, Coinbase'in düzenleyici ayak izinin ve küresel markasının Deribit'in erişimini önemli ölçüde genişleteceği öngörülüyor.

Kripto yöneticileri ve yatırımcılar, Trump yönetimi altında daha olumlu bir düzenleyici iklimin oluştuğunu ve bunun son dönemdeki anlaşma faaliyetlerini hızlandırdığını belirtiyorlar. Coinbase'in 2,9 milyar dolarlık Deribit anlaşması, Kraken'in NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın alması ve Ripple'ın Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alması gibi önceki büyük endüstri satın almalarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında Coinbase, dördüncü çeyrekte 1,3 milyar dolar net gelir ve 2,3 milyar dolar hasılat bildirdi. Şirketin 2023 yılında 3,1 milyar dolar olan yıllık geliri, 2024'te 6,6 milyar dolara yükselerek iki kattan fazla artış gösterdi.