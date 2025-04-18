Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi

Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, kullanıcıların yaşadığı Solana işlem gecikmeleri sorununa köklü bir çözüm getirdi. Borsa, Solana ekosistemi için altyapısını güçlendirerek blok işleme hacminde beş kat, uzaktan prosedür çağrısında (RPC) dört kat iyileştirme sağladı. Bu gelişme, Ocak ayında yaşanan ve saatlerce süren işlem gecikmelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

18.04.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada altyapı iyileştirmelerinin detaylarını paylaştı. Şirket, işlemleri eş zamanlı olmadan arka planda işleyebilen teknoloji, sistem çökmeleri durumunda hizmeti sürdürebilen yedekleme mekanizmaları, kullanıcılara daha hızlı para transferi yapabilme imkanı sunan likidite geliştirmeleri ve sistem yönetimini kolaylaştıran geliştirilmiş kontrol araçları ile Solana Blockchain destekleme taahhüdünü yineledi. Bu hamle, özellikle Solana üzerindeki memecoin ticaretinin yoğunlaştığı dönemde yaşanan işlem gecikmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Coinbase Solana Ekosistemi İçin Altyapı Yatırımını Tamamladı

Coinbase, Solana Blockchain ağı için altyapı iyileştirmelerini duyurdu. ABD'nin önde gelen kripto para borsası, kullanıcıların şikayetleri sonrasında Solana işlemlerinde yaşanan gecikmelere odaklanarak çözüm geliştirdi.

"Bu iyileştirmeler, daha hızlı ve daha güvenilir gönderme ve alma işlemlerini mümkün kılarak, kullanıcılarımıza sektör lideri performans ve güvenilirlik sağlama taahhüdümüzü güçlendiriyor." ifadelerini kullanan Coinbase, Solana'nın gelecekteki ölçeklenmesine hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Sorunun kökeni Ocak ayına dayanıyor. O dönemde Solana üzerinde benzeri görülmemiş işlem yoğunluğu yaşandı ve Coinbase sistemleri bu talebi karşılayamadı. Borsa yetkilileri, normal operasyonların 10 katı işlem hacmiyle karşılaştıklarını belirtmişti.

Solana ağındaki bu olağanüstü hareketlilik, özellikle memecoin ticaretinden ortaya çıktı. Ocak ayının başında, Solana tarihinin en yüksek işlem hacmi olan 3,79 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 4,5 milyon aktif adres kaydedildi.

Coinbase'in bu hamlesinin arkasında, Solana'nın kripto para dünyasındaki artan önemi yatıyor. Verilere göre Solana, 69,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü en büyük kripto para birimi konumunda bulunuyor. Token, son verilere göre 134,44 dolar seviyesinden işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık 5 milyar dolarlık işlem hacmi çekti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:50:31. #7.11#
SON DAKİKA: Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement