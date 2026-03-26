Coinbase stablecoin düzenlemesine karşı çıkıyor - Son Dakika
Coinbase stablecoin düzenlemesine karşı çıkıyor

Coinbase stablecoin düzenlemesine karşı çıkıyor
26.03.2026 13:51
ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, Senato'daki 'Clarity Act' tasarısının son versiyonuna ikinci kez destek itiraz etti. Şirketin itirazı, borsaların stablecoin bakiyelerinden kullanıcılara getiri ödemesini engelleyen maddelere yönelik.

Coinbase bu hafta başında Senato'ya ilettiği görüşte, son taslak metni destekleyemeyeceğini bildirdi. Konuya yakın dört kaynağın aktardığına göre şirket, Senatörler Thom Tillis ve Angela Alsobrooks öncülüğündeki stablecoin getirisi hükümlerine ilişkin "ciddi endişelerini" dile getirdi.

COINBASE'İN 1,35 MİLYAR DOLARLIK GELİR KALEMİ TEHLİKEDE

Pazartesi günü dağıtılan iki partili uzlaşı teklifi, kripto para borsalarının stablecoin bakiyeleri üzerinden ödül ödemesini yasaklıyor. Teklif ayrıca işlem boyutu verilerine erişimi kısıtlayarak ödül hesaplamasını zorlaştırmayı da hedefliyor.

Bankalar, âtıl stablecoin bakiyelerinden getiri ödenmesine şiddetle karşı çıkıyor. Temel argümanları, bu tür teşviklerin mevduatları geleneksel kurumlardan uzaklaştıracağı ve kredi ihracını zayıflatacağı yönünde. Kripto sektörü ise stablecoin getirisinin müşterilere finansal esneklik sağlayacağını ve bankalar dahil tüm kurumlar için ek gelir fırsatı yaratacağını savunuyor. Beyaz Saray'ın tarafları uzlaştırmak için düzenlediği kapalı toplantılara rağmen konu henüz çözüme kavuşmadı.

Coinbase daha önce Ocak ayında da Senato Bankacılık Komitesi'ndeki tasarı metnine benzer gerekçeyle desteğini çekmişti. CEO Brian Armstrong o dönemde bankaların kripto platformlarındaki rekabeti kısmak için lobi yaptığını söylemişti.

Düzenlemenin sonucu Coinbase için büyük mali risk taşıyor. Şirket 2025'te stablecoin kaynaklı 1,35 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin büyük bölümü Circle ile USDC ortaklığından gelen dağıtım ödemelerinden oluşuyor. Getiri kısıtlamaları bu gelir kalemini doğrudan tehdit ediyor.

Coinbase hisseleri dün 181,10 dolardan kapandı. Hisse son beş günde yüzde 7,4, son altı ayda ise yüzde 41 değer kaybetti. Circle hisseleri de son seanslarda sert düşüş yaşadı. Analistler düşüşün birincil nedenini Clarity Act'teki çıkmaz olarak değerlendirdi.

Görüşmeler devam ederken Senatör Cynthia Lummis, "Tasarının geçmesi için iki partili uzlaşı şart. Stablecoin ödüllerinin korunması ve topluluk bankalarından mevduat kaçışının önlenmesi için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Başkanın Dijital Varlık Danışmanlar Konseyi Direktörü Patrick Witt ise sosyal medyadaki tartışmaları "temelsiz korku ve belirsizlik" olarak nitelendirdi.

Son Dakika Kripto Para Coinbase stablecoin düzenlemesine karşı çıkıyor - Son Dakika

