Coinbase tahmin bildirimleri için geri adım attı
Coinbase tahmin bildirimleri için geri adım attı

Coinbase tahmin bildirimleri için geri adım attı
28.03.2026 12:17
ABD'deki 'March Madness' basketbol turnuvası süresince yoğun spor bahis bildirimleri gönderen Coinbase, kullanıcıların sert tepkilerinin ardından sorunu "hata" sayarken CEO Brian Armstrong özür diledi.

Ocak ayında Kalshi ile ortaklık kapsamında ABD'li kullanıcılara açılan Coinbase Tahmin Piyasası, turnuva sezonunda bildirim akışına dönüştü. Bazı kullanıcılar tek bir saat içinde üç ayrı kolej basketbol bildirimi aldıklarını belirterek şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi.

Tepkiler yalnızca rahatsızlıkla kalmadı. Bir kullanıcı, kripto para sektörünün en derin güven krizini yaşadığı bir dönemde ABD'nin en büyük kripto para borsasının müşterilerini spor kumarına yöneltmesini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı. PartyDAO kurucu ortağı John Palmer ise bildirimlerin kendisini kumar oynamaya teşvik ettiğini vurgulayarak platformun para yönetimi anlayışını ve iç risk yönetimini sorguladı.

Armstrong, X (eski adıyla) hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları "hata" olarak nitelendirdi. Kullanıcıların istemediklerini onlara dayatmamak ile istediklerine erişim sağlamak arasında doğru dengeyi bulmak gerektiğini belirten Armstrong, "Bu vakada doğru dengeyi kuramadık." ifadesini kullandı.

KONGRE TAHMİN PİYASALARI İÇİN YASAK ARIYOR

Coinbase, tahmin piyasası hizmetini piyasaya sürmeden önce Connecticut, Illinois ve Michigan'daki düzenleyicilere karşı dava açmıştı. Borsa, eyalet düzeyindeki kumar otoritelerinin yerine federal düzenleyici CFTC'nin yetkili olması gerektiğini savunuyordu.

Kongre cephesinde ise daha geniş kapsamlı bir gündem şekilleniyor. Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun görevden alınmasına ilişkin tahmin piyasası işlemlerinden iç bilgilerle kazanç sağlandığına dair iddialar, ABD'li yasama üyelerini harekete geçirdi. Birden fazla yasa teklifi, başkan ve kongre üyelerinin tahmin piyasası platformlarını kullanmasını yasaklamayı hedefliyor.

Kalshi, siyasi adayların kendi seçim kampanyalarıyla ilgili işlem yapmasını yasakladı. Polymarket ise kolayca manipüle edilebilecek veya etik açıdan hassas piyasaları kısıtlayan önlemler hayata geçirdi.

İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
