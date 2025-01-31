Coinbase türev ürünlerine Solana ve Hedera'yı ekliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Coinbase türev ürünlerine Solana ve Hedera'yı ekliyor

Coinbase türev ürünlerine Solana ve Hedera\'yı ekliyor

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in türev işlem platformu Coinbase Derivatives, Solana (SOL) ve Hedera (HBAR) için yeni vadeli işlem sözleşmeleri listelemek üzere başvuruda bulundu. Şubat 2025'te başlaması planlanan işlemler için ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kayıtlı türev takas kuruluşu Nodal Clear LLC ile anlaşma yapıldı.

31.01.2025 15:24
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Yapılan düzenleyici başvurulara göre Coinbase Derivatives, kripto varlık işlem çeşitliliğini genişletmeye hazırlanıyor. CME'nin SOL ve XRP vadeli işlemlerini başlatmaya hazırlandığı ve VanEck ile ProShares'in yeni kripto ETF başvurularının yapıldığı bir dönemde gelen bu hamle, sektördeki kurumsal ilginin artışını gösteriyor.

Coinbase CFTC Onaylı Vadeli İşlem Ürünlerini Genişletiyor

Haziran 2021'de kurulan Coinbase Derivatives, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından "belirlenmiş sözleşme piyasası" olarak düzenleniyor. Platform, kullanıcılara Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi dijital varlıklarda vadeli işlem imkanı sunuyor.

Yeni Solana vadeli işlemleri, 100 SOL (yaklaşık 24.000 USD) büyüklüğünde olacak. İşlemler, sözleşme ayının son cuma günü Türkiye saatiyle 19:00'da sona erecek. Borsa ayrıca 5 SOL büyüklüğünde bir "nano" Solana sözleşmesi ve 5.000 Hedera tokenını takip edecek bir Hedera sözleşmesi için de başvuruda bulundu.

Coinbase'in açıklamasına göre FCM'ler ve piyasa katılımcıları nano Solana Sözleşmesinin başlatılmasını destekliyor. Sözleşmeye karşı herhangi bir önemli karşıt görüş bulunmuyor.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase türev ürünlerine Solana ve Hedera'yı ekliyor - Son Dakika

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