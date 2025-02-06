Coinbase ve Ripple davalarının kilit isminin yeni görevi belli oldu

Kripto Para

SEC'in yapılanması önemli değişikliklerden geçiyor. Ocak ayında başlayan yeni dönem, Gary Gensler'in ayrılması ve kripto dostu Mark Uyeda'nın geçici başkanlığa atanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Uyeda'nın liderliğinde SEC, kripto varlıklarına yönelik daha ılımlı bir yaklaşım benimsemeye başladı.

SEC'in Kripto Biriminde Köklü Değişim Sürüyor

Jorge Tenreiro'nun bilgisayar sistemleri yönetimi departmanına transferi, kurumun kripto para birimlerine yönelik tutumundaki değişimin son örneği olarak dikkat çekiyor.

Tenreiro, SEC'deki 11 yıllık kariyeri boyunca önemli davalarda görev aldı. Ripple ve Coinbase davalarındaki rolüyle öne çıkan Tenreiro, Ekim 2022'den Kasım 2024'e kadar kurumun kripto varlıkları biriminde başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Trump yönetiminin göreve gelmesiyle SEC'in kripto para birimlerine yaklaşımı değişmeye başladı. Yeni Başkan Mark Uyeda, 23 Ocak'ta SAB 121'i geri çekerek ilk önemli adımını attı. Bu karar, kripto saklama firmalarının müşteri fonlarını bilançoda gösterme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.