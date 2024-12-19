Coinbase ve wBTC davasındaki karar belli oldu

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Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Coinbase ile Wrapped Bitcoin protokolü arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya geldi. BiT Global'in ihtiyati tedbir talebi ABD Bölge Hakimi Araceli Martínez-Olguín tarafından reddedildi.

Mahkeme Coinbase Kararını Destekledi

Wrapped Bitcoin protokolünün yönetiminde yaşanan değişiklikler kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Coinbase, wBTC tokenını borsadan çıkarma kararını kasım ayında duyurdu. Bu karar, eski saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo'nun BiT Global ile iş birliği yapmasının ardından kamuoyuna sunuldu.

BiT Global'in danışmanı Justin Sun'ın "mali suistimal" ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalması, mahkemenin kararında etkili oldu. Coinbase temsilcisi, özel bir şirket olarak platform üzerindeki ürünleri belirleme haklarının bulunduğunu vurguladı.

Coinbase'in kendi tokenize Bitcoin ürünü olan cbBTC, Eylül ayından bu yana 2,1 milyar dolarlık piyasa değerine yükseldi. Borsa, Wrapped Bitcoin pazarında tekelleşme iddialarını, platform üzerindeki wBTC işlem hacminin yüzde 1'den az olduğunu belirterek reddetti.