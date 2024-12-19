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Kripto Para

Coinbase ve wBTC davasındaki karar belli oldu

Coinbase ve wBTC davasındaki karar belli oldu

Kaliforniya mahkemesi, Coinbase'in Wrapped Bitcoin (wBTC) tokenını borsadan çıkarma kararını onayladı. ABD'nin önde gelen kripto para borsası, eski saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo'nun BiT Global ile ortaklık kurması sonrasında 14 milyar dolarlık varlığı platformdan kaldıracağını duyurmuştu.

19.12.2024 11:01
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Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Coinbase ile Wrapped Bitcoin protokolü arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya geldi. BiT Global'in ihtiyati tedbir talebi ABD Bölge Hakimi Araceli Martínez-Olguín tarafından reddedildi.

Mahkeme Coinbase Kararını Destekledi

Wrapped Bitcoin protokolünün yönetiminde yaşanan değişiklikler kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Coinbase, wBTC tokenını borsadan çıkarma kararını kasım ayında duyurdu. Bu karar, eski saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo'nun BiT Global ile iş birliği yapmasının ardından kamuoyuna sunuldu.

BiT Global'in danışmanı Justin Sun'ın "mali suistimal" ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalması, mahkemenin kararında etkili oldu. Coinbase temsilcisi, özel bir şirket olarak platform üzerindeki ürünleri belirleme haklarının bulunduğunu vurguladı.

Coinbase'in kendi tokenize Bitcoin ürünü olan cbBTC, Eylül ayından bu yana 2,1 milyar dolarlık piyasa değerine yükseldi. Borsa, Wrapped Bitcoin pazarında tekelleşme iddialarını, platform üzerindeki wBTC işlem hacminin yüzde 1'den az olduğunu belirterek reddetti.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase ve wBTC davasındaki karar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Coinbase ve wBTC davasındaki karar belli oldu - Son Dakika
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