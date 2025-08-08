Core Scientific hissedarları CoreWeave satışına karşı çıktı - Son Dakika
08.08.2025 17:21
Bitcoin madencisi Core Scientific'in en büyük hissedarı Two Seas Capital, yapay zeka firması CoreWeave'in 9 milyar dolarlık satın alma teklifini reddedeceğini duyurdu. Teklifin şirkete değerinin altında bir fiyat biçtiği ve hissedarlar için risk taşıdığı belirtildi.

Bitcoin madenciliği sektörünün önemli oyuncularından Core Scientific için sunulan 9 milyar dolarlık satın alma teklifi, en büyük hissedarın engeline takıldı. Core Scientific'in yüzde 6,5'ine sahip olan Two Seas Capital, yapay zeka devi CoreWeave'in teklifine karşı oy kullanacağını açıkladı ve anlaşmanın mevcut haliyle hissedarları zarara uğratacağını savundu.

9 Milyar Dolarlık CoreWeave Anlaşması Risk Altında

Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific'in en büyük aktif hissedarı Two Seas Capital, yapay zeka altyapı şirketi CoreWeave tarafından sunulan 9 milyar dolarlık satın alma teklifine karşı oy kullanacağını açıkladı. Şirketin yüzde 6,5 hissesine sahip olan yatırım kuruluşu, Temmuz ayında kesinleşen anlaşmanın Core Scientific'i gerçek değerinin altında fiyatladığını savunuyor.

Two Seas Capital yönetimi kısa bir süre önce yayınladığı mektupta, önerilen satışın şirketi önemli ölçüde düşük değerlendirdiğini ve hissedarları gereksiz ekonomik risklere maruz bıraktığını belirtti. Yatırım şirketi, işlemin açıkça CoreWeave lehine olduğunu ve Core Scientific hissedarlarının çıkarlarını gözetmediğini vurguladı. Anlaşmanın duyurulmasını takip eden günlerde Core Scientific hisselerinin yüzde 30 değer kaybetmesinin, diğer yatırımcıların da benzer endişeler taşıdığına işaret ettiği ifade edildi.

Yapay zeka veri merkezlerini Core Scientific'ten kiralayan CoreWeave, 2024 yılından bu yana şirketi satın almak için görüşmeler yürütüyor. Bu satın alma hamlesiyle CoreWeave, artan yapay zeka altyapı talebini karşılamak için veri merkezi kapasitesini önemli oranda genişletmeyi hedefliyor. Two Seas Capital açıklamasında, yapay zeka eğitimi ve çıkarımına olan ihtiyacın büyümesiyle birlikte enerji ve yüksek performanslı bilişim altyapısına talebin dramatik şekilde arttığını vurguladı.

Hissedar mektubunun yayımlanmasının ardından Core Scientific hisseleri yüzde 3 artışla 14,38 dolara yükseldi. CoreWeave hisseleri de gün içi işlemlerde yaklaşık yüzde 9 değer kazandı. CoreWeave'in Temmuz ayındaki 9 milyar dolarlık teklifi de dahil olmak üzere Core Scientific'i satın almak için yaptığı tüm teklifler başlangıçta çok düşük bulunarak reddedilmişti.

Haziran ayında iki şirket arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması Core Scientific hisselerinin tek günde yüzde 23'ten fazla yükselmesine neden olmuş ancak Temmuz ayında bu kazançlar geri alınmıştı. CoreWeave'in piyasa değeri 58,1 milyar doları aşarken, Core Scientific'in piyasa değeri 4,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

