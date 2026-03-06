Core Scientific yapay zeka dönüşümü için Morgan Stanley'den 500 milyon dolar kredi aldı - Son Dakika
Core Scientific yapay zeka dönüşümü için Morgan Stanley\'den 500 milyon dolar kredi aldı
06.03.2026 10:27
Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, altyapısını yapay zeka operasyonlarına uygun hale getirmek amacıyla Morgan Stanley ile 500 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın toplam kapasitesinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Core Scientific, altyapısını yapay zeka iş yüklerine kaydırma stratejisi kapsamında Morgan Stanley'den 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağladı. Şirket tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 364 gün vadeli kredi anlaşması şirkete ek 500 milyon dolarlık bir artış seçeneği de sunuyor. Bu esneklik sayesinde toplam kredi kapasitesinin 1 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor. Kredi faiz oranının ise güvenceli gecelik finansman oranı (SOFR) artı 250 baz puan olarak belirlendiği ifade edildi.

Şirket, sağlanan yeni kaynağı gayrimenkul alımları, geliştirme öncesi maliyetler ve ek enerji sözleşmelerinin tedariki için kullanmayı planlıyor. Fonların önemli bir kısmı, şirketin Teksas, Georgia ve Kuzey Karolina gibi eyaletlerdeki mevcut tesislerini yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka operasyonlarına uygun hale getirecek ekipman alımlarına ayrılacak. Core Scientific CEO'su Adam Sullivan, bu ek finansman kapasitesi sayesinde projeleri hızlandırarak müşteriler için daha cazip bir altyapı sağlayıcısı konumuna geleceklerini vurguladı.

BİTCOİN REZERVLERİ DÖNÜŞÜMÜ FİNANSE ETMEK İÇİN SATILIYOR

İş modelini Bitcoin madenciliğinden yapay zeka müşterileri için yüksek yoğunluklu veri merkezi hizmetlerine kaydıran şirket, bu geçişi finanse etmek için elindeki varlıkları elden çıkarıyor. Core Scientific, yayımladığı son yıllık raporda, 2026 yılı içinde Bitcoin rezervlerinin neredeyse tamamını nakde çevirmeyi beklediğini duyurdu. Verilere göre 2025 yılı sonunda şirketin elinde 222 milyon dolar değerinde 2.537 BTC bulunuyordu.

Şirket, dönüşüm stratejisi doğrultusunda ocak ayında yaklaşık 175 milyon dolar karşılığında 1.900'den fazla BTC satışı gerçekleştirdi. Bu satışların ardından Core Scientific'in elinde yaklaşık 630 BTC kaldı. CEO Adam Sullivan, Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin artık büyük ölçüde tasfiye sürecinde olduğunu ve mevcut operasyonların yalnızca eski tesisler yapay zeka merkezlerine dönüştürülürken asgari güç taahhütlerini yerine getirmek amacıyla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

