Cronos, Trump Media ETF önerisiyle yüzde 18 yükseldi

Cronos (CRO) tokeni, Trump Media & Technology Group'un önerdiği yeni kripto ETF'sine girme olasılığıyla piyasalarda hızlı bir sıçrama yaşadı. Piyasa kaynaklarına göre bugünkü işlemlerde CRO fiyatı kısa sürede sekiz sentten dokuza yaklaşarak yaklaşık yüzde on sekiz arttı. Ancak uzmanlar, fonun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan henüz onay almadığını ve tokenin 2021'deki rekor değerinin çok altında kaldığını hatırlatıyor.

Cronos İçin Kurumsal İlgide Yeni Sayfa Açılıyor

Trump Media & Technology Group'un desteklediği yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) teklifinde yer alması sonrasında Crypto.com Blockchain ağının yerel tokeni Cronos (CRO) Çarşamba günü yüzde 18'e yakın artışla 0,095 dolara yükseldi.

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayını bekleyen önerilen ETF beş kripto para biriminden oluşan bir sepeti takip edecek. Bu sepette Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP) ve Cronos (CRO) bulunuyor. Onaylanması halinde CRO fonun yüzde 5'ini oluşturacak ve en küçük bileşen olmasına rağmen büyük kurumsal ürünlerde nadiren yer alan bir token için kayda değer bir gelişme yaşanacak.

Bu haber CRO'nun Salı sabahı yaklaşık 0,08 dolardan fırlamasına neden oldu ve daha geniş kripto para piyasasını geride bıraktı. Artış önemli olsa da CRO eski halinin bir gölgesi durumunda kalıyor. Token son boğa piyasası sırasında Kasım 2021'de 0,69 dolarla zirve yapmıştı. Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığa seçilmesinin ardından yaşanan piyasa rallisiyle birlikte Aralık 2024'te 0,21 dolara çıkarak kısa süreli bir canlanma görmüştü ancak bu ralli hızla sona ermişti.

ETF gelişmesi Crypto.com ekosistemini destekleyen ve borsası ile ödeme uygulamasını yöneten CRO tokenine yeni ilgi getirdi. Yine de tokenin eski zirvelerine ulaşması için uzun bir tırmanış var. Yatırımcılar artan kurumsal maruziyetin olasılığına tepki veriyor görünse de SEC henüz fonu onaylamadı.