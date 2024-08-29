Crypto com ve Standard Chartered cephesinden önemli ortaklık - Son Dakika
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Kripto Para

Crypto com ve Standard Chartered cephesinden önemli ortaklık

Crypto com ve Standard Chartered cephesinden önemli ortaklık

Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, küresel finans devi Standard Chartered ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Bu ortaklık, kullanıcılara ABD Doları, Euro ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi gibi çeşitli para birimlerinde işlem yapma fırsatı sunacak.

29.08.2024 18:13
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Singapur merkezli kripto para platformu Crypto.com, kullanıcılarına çeşitli fiat para birimlerinde işlem yapma olanağı sunmak için Standard Chartered Bank ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu stratejik ortaklık, ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müşterilere hizmet vermeye başlayacak ve bu hizmet zamanla 90'dan fazla ülkeye yayılacak.

Crypto.com Ve Standard Chartered'dan Stratejik Hamle

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren Singapur merkezli platform Crypto.com, kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletmek adına önemli bir adım attı. Şirket, Standard Chartered Bank ile yaptığı iş birliği sayesinde, müşterilerine ABD Doları, Euro ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi gibi geleneksel para birimleriyle işlem yapma olanağı sunacak.

Bu yenilikçi girişim, ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) kullanıcıları kapsayacak. Crypto.com'un hedefi, zaman içerisinde bu hizmeti daha geniş bir coğrafyaya yaymak olarak açıklandı. Crypto.com'un bu atılımı, kripto para dünyasıyla geleneksel finans sistemleri arasında köprü kurma çabalarının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Karl Mohan, bu ortaklığı "kazan-kazan durumu" olarak nitelendirdi. Mohan, Standard Chartered Bank ile yapılan anlaşmanın sektördeki güveni pekiştirdiğini ve müşterilere daha güvenli bir ortam sağladığını vurguladı.

Bir diğer yandan, Crypto.com'un başkanı Eric Anziani, bu gelişmeyi şirket tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Anziani, kullanıcılara geleneksel para birimlerini kolayca yatırıp çekme imkanı sunmanın, kripto para kullanımını yaygınlaştırma hedeflerine hizmet ettiğini belirtti.

BAE'nin kripto para düzenlemelerine uygun olarak tasarlanan bu yeni hizmetler, Dubai'deki Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu'nun (VARA) çizdiği çerçeve içerisinde sunulacak. Bu durum, BAE'nin kripto sektöründeki düzenleyici rolünü ve tüketici haklarını koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Crypto.com'un atılımları bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda spor dünyasında da ses getiren bir hamle yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi küresel sponsoru oldu. Bu ortaklık, kripto para birimlerinin geniş kitlelerce tanınmasına ve benimsenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

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