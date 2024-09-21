Cryptocom Bahreyn'de ödeme hizmeti lisansı aldı - Son Dakika
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Cryptocom Bahreyn'de ödeme hizmeti lisansı aldı

Cryptocom Bahreyn\'de ödeme hizmeti lisansı aldı

Kripto para borsası Crypto.com, Bahreyn Merkez Bankası'ndan aldığı ödeme lisansıyla MENA bölgesinde güçleniyor. Şirket almış olduğu bu lisansla birlikte, Körfez ülkelerinde elektronik para ve fiat hizmetleri sunarak bölgesel genişleme stratejisini ilerletiyor.

21.09.2024 11:01
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Dünya çapında faaliyet gösteren kripto para borsası Crypto.com, Bahreyn Merkez Bankası'ndan tam bir ödeme hizmeti lisansı alarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki etkisini artırıyor. Bu önemli adım, Crypto.com'un Körfez İş Birliği Konseyi ülkelerinde elektronik para ve ön ödemeli kart hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak. Crypto.com'un bu stratejik hamlesi, bölgedeki kripto ve fintech ekosistemine yeni bir dinamizm katmayı hedefliyor.

Bahreyn Lisansı ile Crypto.com'un MENA Stratejisi Yeniden Şekilleniyor

Crypto.com, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki etkinliğini artıracak önemli bir gelişmeye imza attı. Singapur merkezli şirket, Bahreyn Merkez Bankası'ndan (CBB) kapsamlı bir ödeme hizmeti sağlayıcı lisansı almayı başardı.

Bu yeni lisans, Crypto.com'un bölgedeki faaliyetlerini genişletmesine olanak tanıyor. Şirketin yerel kolu, artık Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) ülkelerinde elektronik para ve fiat para hizmetleri sunabilecek. Crypto.com bu hamleyle birlikte, ön ödemeli kartların dağıtımını da elde etti.

Bahreyn'in kripto para ekosistemindeki ilerici tutumu dikkat çekiyor. Ülke, inovasyona açık bir ortam oluşturarak birçok kripto şirketini cezbediyor. Crypto.com'un üst düzey yöneticisi Eric Anziani, Bahreyn'in tüketici haklarını gözetirken ticari gelişimi de destekleyen dengeli bir düzenleyici çerçeve sunduğunu vurguladı.

Crypto.com, Bahreyn'de lisans alan az sayıdaki kripto borsasından biri oldu. Daha önce Binance ve BitOasis gibi şirketler de Bahreyn'de benzer izinler almıştı.

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Son Dakika Kripto Para Cryptocom Bahreyn'de ödeme hizmeti lisansı aldı - Son Dakika

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