Dakota kripto bankacılığında yeni sayfa açıyor

Kripto Para

Silvergate Bank'ın çöküşüyle kripto sektöründe derinleşen bankacılık krizi, yenilikçi bir çözümle karşılanıyor. Dakota platformu, milyarlarca dolar sermayeye sahip binlerce kripto vakfının yaşadığı bankacılık sorunlarını, geleneksel finans sistemiyle kripto ekosistemini birleştiren özgün bir yaklaşımla çözüyor.

Platform İçi Stablecoin ile Güvenli İşlemler

Dakota platformu, kripto para dünyasında karşılaşılan bankacılık sorunlarına kapsamlı bir çözüm getiriyor. ABD Hazine Bonoları ile desteklenen platform içi stablecoin sistemi, müşterilerin fonlarının güvenliğini garanti ediyor.

Platform üzerinden yapılan işlemlerde ACH, Fedwire, SWIFT veya SEPA gibi geleneksel transfer yöntemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca müşteriler, mevduatları karşılığında ABD Hazine Bonosu getirisi kazanıyor.

Dakota'nın geliştirdiği platform içi stablecoin sistemi, değer kaybı riskini önlüyor. Platform halihazırda 200'den fazla müşteriye hizmet veriyor.

Webslinger Advisors'dan ortak Tyler Butts, Dakota'nın sunduğu hizmetleri diğer banka hesaplarıyla kıyaslayarak "gece ve gündüz farkı" olarak değerlendiriyor. Bu değerlendirme, platformun kripto bankacılığında yarattığı etkiyi gösteriyor.