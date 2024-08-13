DBS ve Ant International Blockchain ile finans dünyasını şekillendiriyor - Son Dakika
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DBS ve Ant International Blockchain ile finans dünyasını şekillendiriyor

DBS ve Ant International Blockchain ile finans dünyasını şekillendiriyor

Singapur'un lider bankası DBS, Ant International ile iş birliği içinde Blockchain teknolojisine dayanan yenilikçi bir proje başlattı. Yapılan açıklamaya göre "DBS Hazine Tokenları" adı verilen bu pilot uygulama, çok para birimli işlemler için hazine yönetimini kolaylaştırarak finansal işlemlerde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu ortaklıkla birlikte hayata geçecek olan gelişmiş teknoloji, işlem süreçlerini saniyelere indirgeyerek grup içi likidite ve sermaye yönetimini optimize ediyor.

13.08.2024 15:21
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Singapur'un önde gelen finans kuruluşu DBS Bank, Ant Group ile iş birliği yaparak hazine yönetiminde devrim yaratacak yeni bir projeyi duyurdu. DBS ve Ant Group kurulan ortaklık kapsamında geliştirilen "DBS Hazine Tokenları" adı verilen bu yenilikçi uygulamayla Blockchain teknolojisini kullanarak şirketlerin hazine ve likidite yönetimini modernize etmeyi hedefliyor. Bu girişim, grup içi işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirme imkânı sunarak, global finans dünyasında büyük bir ilerleme vaat ediyor.

DBS Ve Ant International Finansal İşlemleri Blockchain İle Dönüştürüyor

Singapur'un finans devlerinden DBS Bank, hazine yönetiminde devrim yaratacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çin merkezli teknoloji devi Ant Group'un uluslararası kolu Ant International ile ortaklık kuran banka, "DBS Hazine Tokenları" adını verdiği yenilikçi bir uygulamayı duyurdu.

Blockchain teknolojisini temel alan bu girişim, özellikle şirketlerin hazine ve likidite yönetimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. DBS'den yapılan açıklamada, pilot uygulamanın özel izinli bir Blockchain altyapısı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Projenin en çarpıcı özelliği, Ant International'ın farklı ülkelerdeki şubelerinin çoklu para birimiyle işlem yapabilmesine olanak tanıması. Banka yetkilileri, bu teknoloji sayesinde grup içi transferlerin artık günler yerine saniyeler içinde tamamlanabildiğini vurguladı.

DBS Bank Global İşlem Hizmetleri'nin başında bulunan Lim Soon Chong, projenin e-ticaret çağının gereksinimlerine yanıt vermek üzere tasarlandığını ifade etti. Chong, geliştirdikleri Blockchain çözümünün geleneksel bankacılığa yeni bir soluk getirdiğini, programlanabilir ve kesirli işlemlere imkan tanıdığını belirtti.

Öte yandan, Ant International cephesinden konuşan Platform Teknolojileri Başkanı Kelvin Li, şirketin Whale platformu hakkında bilgi verdi. Li, bu platformun KOBİ'lere yönelik sınır ötesi ödemeler ve anında vergi iadesi gibi çeşitli hizmetler sunduğunu açıkladı.

DBS Bank'ın bu atılımı, Singapur'un finans otoritesi tarafından daha önce yürütülen Project Orchid ve Project Guardian gibi çalışmalardan elde edilen deneyimlere dayanıyor. Bu projeler, finans sektöründe token kullanımının potansiyel faydalarını araştırmayı amaçlıyor.

Bu girişimle DBS Bank, Singapur'un finans teknolojileri alanındaki öncü rolünü pekiştirirken, global finans dünyasına da yeni bir vizyon sunuyor. Proje, Blockchain teknolojisinin bankacılık sektöründeki geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para DBS ve Ant International Blockchain ile finans dünyasını şekillendiriyor - Son Dakika

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