DCG ve eski CEO'su SEC ile 38,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Kripto Para

DCG ve eski CEO'su SEC ile 38,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

DCG ve eski CEO\'su SEC ile 38,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

Digital Currency Group ve eski CEO'su, SEC ile menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını çözmek için 38,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Yapılacak olan bu ödeme, Three Arrows Capital'in çöküşüyle bağlantılı yanıltıcı finansal raporlamaların nedeni olarak açıklandı.

17.01.2025 22:44
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Digital Currency Group ve eski CEO'su Soichiro "Michael" Moro, menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını kapatmak amacıyla SEC ile 38,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. İddialar, Three Arrows Capital'in çöküşünden doğan yanıltıcı finansal raporlamalara dayanıyor. Bu anlaşma, kripto finans dünyasındaki belirsizliklerin ortasında önemli yankılar uyandırdı.

DCG ve Moro, Yanıltıcı Finansal Raporlamalar İçin Cezalandırıldı

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Digital Currency Group (DCG) ve eski CEO'su Soichiro "Michael" Moro, SEC ile vardıkları uzlaşma neticesinde toplam 38,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu cezanın 30 milyon dolarlık kısmı DCG tarafından, 500 bin dolarlık kısmı ise Moro tarafından ödenecek.

Uzlaşmanın temelinde, şirketin Three Arrows Capital'ın (3AC) 2022 yılındaki iflası sonrasındaki tutumu yer alıyor. Her iki taraf da SEC ile durdurma ve vazgeçme anlaşması imzalarken, herhangi bir suçlamayı kabul etmediklerini belirtti. Şu anda INX'te strateji yöneticisi olarak görev yapan Moro'nun kariyeri, bu gelişmelerden önemli ölçüde etkilendi.

DCG yönetimi, soruşturmanın sınırlı bulgularla sonuçlandığını ve Genesis Global Capital'in eski operasyonlarından birinin sosyal medya ve iletişim faaliyetlerine odaklandığını açıkladı. Ancak şirketin hukuki sorunları henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı davada, DCG'nin Genesis'in zararlarını örtbas etmek için düzenlediği öne sürülen 1,1 milyar dolarlık senet mercek altında. James, yüzde 1 faiz oranı ve 10 yıl vade içeren bu senedin yasadışı olduğunu iddia ediyor.

SEC İcra Bölümü Müdür Vekili Sanjay Wadhwa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şeffaflığın önemine dikkat çekti. Wadhwa, DCG ve Moro'nun Genesis'in mali durumunu olduğundan farklı göstermeye çalıştığını vurguladı. Öte yandan, SEC ve Adalet Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı soruşturmanın yanı sıra, Başsavcı James'in 3 milyar dolarlık tazminat talebiyle açtığı dava da devam ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para DCG ve eski CEO'su SEC ile 38,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı - Son Dakika

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