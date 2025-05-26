DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi

DDC Enterprise, uzun vadeli dijital varlık stratejisinin ilk somut adımını attı. Şirket, toplam 5 bin BTC'lik hedefinin açılışında 21 Bitcoin satın aldı ve böylece kurumsal rezervlerine kripto para ekleyen firmalar arasına katıldı. Yönetim, yıl sonuna kadar hedeflediği 500 BTC eşiğine ilerlemek için yeni işlemler hazırlıyor.

Şirketlerin Bitcoin Alımları Hızlandı

Hong Kong merkezli gıda şirketi, 3 yılda 5 bin Bitcoin toplamayı hedefleyen planının ilk adımında 21 BTC satın aldı.

New York borsasında işlem gören Hong Kong merkezli gıda şirketi DDC Enterprise, 3 yıllık Bitcoin biriktirme planı kapsamında ilk alımını gerçekleştirdi. Şirket, 2,28 milyon dolar değerinde 21 Bitcoin satın alarak toplamda 5 bin BTC'lik hedefe doğru ilk adımını attı.

Hazır yemek üreticisi DDC Enterprise (DayDayCook), 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 254.333 hisse karşılığında 21 Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki günlerde iki ayrı işlemle 79 Bitcoin daha alarak toplam Bitcoin varlığını 100 BTC'ye çıkarmayı planlıyor.

Bu alımlar, DDC'nin 15 Mayıs'ta açıkladığı ve üç yıl içinde 5 bin Bitcoin biriktirmeyi hedefleyen stratejinin bir parçası. Şirket, 2025 sonuna kadar 500 Bitcoin'e ulaşmayı amaçlıyor. Eğer DDC bugün 5 bin Bitcoin'e sahip olsaydı, en fazla Bitcoin tutan halka açık şirketler listesinde ilk 10'un hemen dışında, 7.800 BTC'ye sahip Japon yatırım firması Metaplanet'in arkasında yer alacaktı.

DDC Enterprise (DDC) hisseleri, 23 Mayıs işlem gününü yüzde 14,5 düşüşle kapattı ancak kapanış sonrası yüzde 2,43 artışla 3,79 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 27'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin'in kripto para işlemlerini tamamen yasaklamasına rağmen, ülkede kripto paralara olan ilgi son aylarda artış gösteriyor. Çinli elektrikli araç perakendecisi Jiuzi Holdings, 22 Mayıs'ta yönetim kurulunun önümüzdeki bir yıl içinde hisse ihracı yoluyla ve doğrudan satın alma yöntemiyle bin Bitcoin almayı onayladığını açıkladı.

Bu ayın başında yayınlanan bir rapor, Asya'daki yüksek gelirli yatırımcıların ABD doları bazlı yatırımlardan uzaklaşarak altın, kripto paralar ve Çin merkezli varlıklara yöneldiğini gösterdi.

Geçen hafta Hong Kong Yasama Konseyi, stablecoin ihraççıları için net bir düzenleyici çerçeve oluşturan Stablecoin Yasası'nı kabul etti. Kurumların yıl sonuna kadar stablecoin ihraç lisanslarına başvurabilmeleri bekleniyor.