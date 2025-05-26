DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi

DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi
26.05.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong merkezli hazır yemek üreticisi DDC Enterprise, New York borsasındaki açıklamasına göre üç yılda 5 bin BTC biriktirme planının başlangıcında 2,28 milyon dolar karşılığında 21 Bitcoin aldı; şirket yıl sonuna kadar 500 BTC'ye ulaşmayı amaçlıyor.

DDC Enterprise, uzun vadeli dijital varlık stratejisinin ilk somut adımını attı. Şirket, toplam 5 bin BTC'lik hedefinin açılışında 21 Bitcoin satın aldı ve böylece kurumsal rezervlerine kripto para ekleyen firmalar arasına katıldı. Yönetim, yıl sonuna kadar hedeflediği 500 BTC eşiğine ilerlemek için yeni işlemler hazırlıyor.

Şirketlerin Bitcoin Alımları Hızlandı

Hong Kong merkezli gıda şirketi, 3 yılda 5 bin Bitcoin toplamayı hedefleyen planının ilk adımında 21 BTC satın aldı.

New York borsasında işlem gören Hong Kong merkezli gıda şirketi DDC Enterprise, 3 yıllık Bitcoin biriktirme planı kapsamında ilk alımını gerçekleştirdi. Şirket, 2,28 milyon dolar değerinde 21 Bitcoin satın alarak toplamda 5 bin BTC'lik hedefe doğru ilk adımını attı.

Hazır yemek üreticisi DDC Enterprise (DayDayCook), 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 254.333 hisse karşılığında 21 Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki günlerde iki ayrı işlemle 79 Bitcoin daha alarak toplam Bitcoin varlığını 100 BTC'ye çıkarmayı planlıyor.

Bu alımlar, DDC'nin 15 Mayıs'ta açıkladığı ve üç yıl içinde 5 bin Bitcoin biriktirmeyi hedefleyen stratejinin bir parçası. Şirket, 2025 sonuna kadar 500 Bitcoin'e ulaşmayı amaçlıyor. Eğer DDC bugün 5 bin Bitcoin'e sahip olsaydı, en fazla Bitcoin tutan halka açık şirketler listesinde ilk 10'un hemen dışında, 7.800 BTC'ye sahip Japon yatırım firması Metaplanet'in arkasında yer alacaktı.

DDC Enterprise (DDC) hisseleri, 23 Mayıs işlem gününü yüzde 14,5 düşüşle kapattı ancak kapanış sonrası yüzde 2,43 artışla 3,79 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 27'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin'in kripto para işlemlerini tamamen yasaklamasına rağmen, ülkede kripto paralara olan ilgi son aylarda artış gösteriyor. Çinli elektrikli araç perakendecisi Jiuzi Holdings, 22 Mayıs'ta yönetim kurulunun önümüzdeki bir yıl içinde hisse ihracı yoluyla ve doğrudan satın alma yöntemiyle bin Bitcoin almayı onayladığını açıkladı.

Bu ayın başında yayınlanan bir rapor, Asya'daki yüksek gelirli yatırımcıların ABD doları bazlı yatırımlardan uzaklaşarak altın, kripto paralar ve Çin merkezli varlıklara yöneldiğini gösterdi.

Geçen hafta Hong Kong Yasama Konseyi, stablecoin ihraççıları için net bir düzenleyici çerçeve oluşturan Stablecoin Yasası'nı kabul etti. Kurumların yıl sonuna kadar stablecoin ihraç lisanslarına başvurabilmeleri bekleniyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
13:01
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 15:32:10. #7.13#
SON DAKİKA: DDC Enterprise ilk Bitcoin alımını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.