DeFi protokolü Radiant Capital milyonlarca dolarlık saldırıya uğradı

Kripto Para

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, Radiant Capital saldırganının çalınan fonları Layer 2 ağlarından Ethereum'a taşıdığını bildirdi. Bu hareket, kripto para dünyasında yaşanan büyük hack olaylarında sıkça görülen bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Platform Kullanıcılarına Güvenlik Uyarısı Yaptı

Radiant Capital yönetimi, 23 Ekim'de platform kullanıcılarına etkilenen akıllı sözleşmelere verilen onayları iptal etmeleri için acil bir uyarı gönderdi. Kullanıcıların fonlarının risk altında olduğunu belirten yönetim, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Zincirler arası DeFi platformu 16 Ekim'de gerçekleşen siber güvenlik ihlalinin ardından borç verme piyasalarını askıya aldı. Platform yönetimi 18 Ekim'de yayımladığı raporda, saldırganların "sofistike bir zararlı yazılım" kullanarak üç çekirdek geliştiricinin cihazlarını ele geçirdiğini açıkladı.

Ethereum, Binance Chain ve Arbitrum gibi çoklu Blockchain ağları üzerinde hizmet veren protokolün toplam kilitli değeri, saldırının ardından yüzde 66 düştü. DefiLlama verilerine göre platformun şu anki kilitli toplam değeri 24 milyon dolar seviyesinde.

Son saldırı, Radiant Capital'in 2024 yılında maruz kaldığı ikinci büyük saldırı oldu. Platform Ocak ayında 4,5 milyon dolarlık saldırısının hedefi olmuştu.