DeFi sektörünün öncüsü Uniswap v4 için geri sayıma başladı - Son Dakika
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Kripto Para

DeFi sektörünün öncüsü Uniswap v4 için geri sayıma başladı

DeFi sektörünün öncüsü Uniswap v4 için geri sayıma başladı

Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki lansmanını ertelemesinin ardından v4 sürümünün 2025'te kullanıma sunulacağını duyurdu. Protokol, güncel sürümünde Hooks özelliği başta olmak üzere limit emirleri ve dinamik ücretlendirme gibi yenilikleri kullanıcılara sunacak.

02.01.2025 13:18
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DeFi pazarının önde gelen protokollerinden Uniswap, platformun dördüncü versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında başlatılan 15,5 milyon dolarlık hata ödül programı devam ederken, v4 sürümünün önceki versiyonlardan farklı olarak önemli mimari değişiklikler içermesi planlanıyor.

Uniswap v4 ile Yeni Dönem Başlıyor

Uniswap Labs, 2 Ocak'ta sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, v4 sürümünün 2025'te piyasaya sürüleceğini belirtti. Protokol, Ethereum Dencun yükseltmesi sonrasında planlanan üçüncü çeyrek lansmanını gerçekleştiremedi.

Yeni versiyon, geliştiricilere takas işlemlerinden önce ve sonra özel kod yürütme imkanı tanıyan Hooks özelliğini sunacak. Bu teknoloji, limit emirleri, özel oracle'lar ve otomatik likidite yönetimi gibi fonksiyonları mümkün kılacak.

DEX işlem hacimleri aralık ayında 462 milyar dolara ulaştı. Uniswap, bu dönemde 106 milyar dolarlık işlem hacmi ile liderliğini sürdürüyor. Platformun yerel tokenı UNI ise yazım anı itibarıyla yüzde 6 artışla 14 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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SON DAKİKA: DeFi sektörünün öncüsü Uniswap v4 için geri sayıma başladı - Son Dakika
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