Deneyimli kripto yöneticisi açıkladı: Kripto çöküşünde milyarlarca dolarlık tasfiye - Son Dakika
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Deneyimli kripto yöneticisi açıkladı: Kripto çöküşünde milyarlarca dolarlık tasfiye

Deneyimli kripto yöneticisi açıkladı: Kripto çöküşünde milyarlarca dolarlık tasfiye

Kripto para borsası Bybit CEO'su, son kripto piyasası çöküşünde 10 milyar dolara ulaşan tasfiyeleri açıkladı. 24 saatlik likidasyonlarda 2,1 milyar dolar Bybit'te gerçekleşti, ancak gerçek zararın çok daha fazla olduğu belirtildi.

03.02.2025 17:37
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Kripto piyasaları, son düzeltmeyle birlikte şok dalgaları yaratıyor. Bybit CEO'su Ben Zhou, 10 milyar dolarlık sermayenin tasfiye edildiğini duyurdu. 24 saatlik dönemde yaşanan 2,1 milyar dolarlık Bybit likidasyonları, piyasa verilerindeki büyük çelişkileri de ortaya çıkardı. Bu, global ticaret endişeleri ve makroekonomik belirsizliklerle çakışan bir zaman diliminde gerçekleşti.

Kripto Piyasalarında Tarihi Tasfiye

Kripto para piyasalarında 3 Şubat tarihinde yaşanan sert düşüş, beklenmedik boyutta sermaye kaybına yol açtı. Bybit'in CEO'su Ben Zhou'nun açıklamasına göre, piyasalardaki toplam tasfiye miktarı 10 milyar dolara ulaştı.

Bybit platformunda son 24 saatte gerçekleşen likidasyonların 2,1 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi. Zhou, X platformunda yaptığı paylaşımda, gerçek tasfiye rakamlarının tahminlerin çok üzerinde seyrettiğini ve toplam kaybın 8-10 milyar dolar aralığında olduğunu belirtti.

CoinGlass gibi veri sağlayıcıların API sınırlamaları nedeniyle gerçek rakamların tam olarak yansıtılamadığını vurgulayan Zhou, Bybit özelinde 333 milyon dolar olarak gösterilen likidasyon miktarının gerçekte 2,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bu sert düşüş sürecinde 730 binden fazla yatırımcı zarar görürken, en büyük tek likidasyon işlemi Binance'de ETH/BTC paritesinde 25,6 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Öte yandan, Ether'deki düşüş sürecinde kaldıraçlı kısa pozisyon alan bazı yatırımcılar önemli kazançlar elde etti.

Zhou, piyasadaki şeffaflığı artırmak adına Bybit'in bundan sonra tüm likidasyon verilerini daha detaylı paylaşacağını duyurdu. Bu gelişmeler, kripto topluluğunda COVID-19 ve FTX krizlerinde de benzer şekilde eksik veri raporlaması yapılmış olabileceği tartışmalarını gündeme getirdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Deneyimli kripto yöneticisi açıkladı: Kripto çöküşünde milyarlarca dolarlık tasfiye - Son Dakika

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