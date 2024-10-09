Deneyimli yöneticisi Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Deneyimli yöneticisi Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı

Deneyimli yöneticisi Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan'ın analizine göre, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 80.000 doları aşma ihtimali yüksek. ABD seçimleri, ekonomik gelişmeler ve kripto piyasasındaki istikrar, bu artışın temel taşları arasında. Hougan, yıl sonuna kadar Bitcoin'in değerinin ikiye katlanabileceğini öngörüyor.

09.10.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitwise'ın Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, Bitcoin'in 80 bin doları geçme potansiyelini güçlendiren faktörleri detaylandırdı. ABD seçim sonuçları, ekonomik durum ve kripto piyasasındaki istikrar, Bitcoin'in değerinin yıl sonuna kadar ikiye katlanmasını sağlayabilir. Hougan, politik ve ekonomik faktörlerin Bitcoin için olumlu bir tablo çizdiğini belirtti.

ABD'de Yaşanan Gelişmeler Bitcoin'in Yükselişini Hızlandırabilir

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Bitwise'ın Baş Yatırım Yetkilisi Matt Hougan, Bitcoin'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hougan, yıl sonuna kadar Bitcoin'in değerinin 80.000 doları geçebileceğini öne sürdü ve bu öngörüsünü destekleyen üç temel faktörü paylaştı.

Bitwise, geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin için iddialı bir tahminde bulunmuştu. Şirket, 2023 yılını 42.400 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin'in, 2024 sonunda 80.000 doları aşacağını öngörmüştü. Bu tahmin, ABD'de beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları ve Bitcoin'in dördüncü yarılanma etkinliği gibi faktörlere dayanıyordu.

Hougan, müşterilerine gönderdiği son bilgilendirmede, bu öngörülerinin arkasında durduklarını yineledi. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarının, özellikle Demokratların olası bir zaferi durumunda, bu süreci hızlandırabileceğini belirtti.

Bitwise yetkilisi, kripto para konusunda siyasi partiler arasındaki tutum farklılıklarına da dikkat çekti. Demokrat Parti içinde Elizabeth Warren ve Ritchie Torres gibi isimlerin kripto paralar hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu, bu çeşitliliğin sektörü etkileyebileceğini vurguladı.

Polymarket verilerine göre seçimlerde Demokratların kazanma olasılığı yüzde 20, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 33 olarak görünüyor. Hougan, anketlere dayanarak Trump'ın başkanlık şansının yüzde 53, Cumhuriyetçilerin Senato'yu kontrol etme ihtimalinin yüzde 73, Demokratların ise Temsilciler Meclisi'ni elinde tutma olasılığının yüzde 62 olduğunu aktardı.

Bernstein araştırma şirketinden analistler, Trump'ın seçimi kazanması durumunda Bitcoin'in 80.000 ile 90.000 dolar arasında rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. Hougan ayrıca yıl sonuna kadar beklenen iki faiz indirimi ve Çin'den gelebilecek ekonomik teşviklerin Bitcoin için olumlu etki yaratacağını düşünüyor.

Hougan'a göre Bitcoin'in yükselişi için büyük siyasi destek şart değil. Politikacıların engel olmaması bile Bitcoin fiyatındaki yükseliş için yeterli olabilir. Bununla birlikte, yıl içinde büyük hack olayları veya yeni yasal sorunların yaşanmaması da Bitcoin'in değer kazanmasına yardımcı olacak etkenler arasında.

Son olarak Bitwise yetkilisi, spot Bitcoin ETF'lerinin başarılı lansmanı ve Bitcoin'in siyasi ve kurumsal alanda artan kabulünün, kripto paranın bu yıl yüzde 47,5'lik bir artış yaşamasında etkili olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin'in gelecekte 80 bin dolar ve üzeri değerlere ulaşma ihtimalini güçlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Deneyimli yöneticisi Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: Deneyimli yöneticisi Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.