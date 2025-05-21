Destek Kripto, yeni kripto düzenlemelerine uyum konusunda kararlı - Son Dakika
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Kripto Para

Destek Kripto, yeni kripto düzenlemelerine uyum konusunda kararlı

Destek Kripto, yeni kripto düzenlemelerine uyum konusunda kararlı
21.05.2025 18:56
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Türkiye'de 13 Mart 2025'te yayımlanan yeni tebliğ ile kripto varlık piyasasında düzenleme dönemi başladı. Bu çerçeve, yatırımcı güvenliği ve şeffaflığı artırmayı hedeflerken, Destek Kripto gibi platformlar için uyum sürecini gündeme getirdi. DestekBank güvencesindeki Destek Kripto, bu yeni döneme ilişkin uyum stratejilerini ve yatırımcılara mesajlarını aktardı.

Türkiye'de kripto varlık piyasası, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile önemli bir dönüşümün eşiğinde. Bu yeni düzenleyici çerçeve, sektörde kurumsallaşmayı, yatırımcı güvenliğini ve şeffaflığı artırmayı hedeflerken, kripto para platformlarının da bu yeni döneme adaptasyonunu zorunlu kılıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, DestekBank güvencesiyle faaliyet gösteren Destek Kripto, yeni düzenlemelere ilişkin uyum sürecini ve yatırımcılara yönelik mesajlarını paylaştı.

Destek Kripto'dan Yeni Düzenlemelere Tam Uyum Vurgusu

Destek Kripto yönetimi, yeni düzenlemelerle ilgili yaklaşımlarını ve şirketlerinin 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelere uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusundaki stratejilerini açıkça ortaya koydu. Destek Kripto CEO'su Sarper Bayman, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Destek Kripto, BDDK denetimine tabi DestekBank çatısı altında yapılanan bir kurum olarak güvenli ve sürdürülebilir bir kripto varlık hizmeti sunma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Destek Kripto olarak 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeleri, sektörün sürdürülebilirliği ve yatırımcı güvenliği açısından son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Biz, kuruluşumuzdan itibaren regülasyonlara tam uyum ilkesini benimsedik ve bu kapsamda lisans alma sürecimizi titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, mevzuata tam uyum sağlayarak yatırımcılarımıza güvenli, şeffaf ve yenilikçi bir kripto varlık alım-satım platformu sunmak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırarak faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam etmeyi hedefliyoruz."

Mevcut ve potansiyel yatırımcılarına bu süreçle ilgili önemli mesajlar veren Bayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu süreci, yalnızca bir yasal uyum süreci olarak değil, aynı zamanda yatırımcılarımız için daha güvenli ve istikrarlı bir piyasa yapısının temeli olarak görüyoruz. Destek Kripto olarak bankacılık güvencesi ve finansal regülasyon tecrübesiyle yola çıkan bir teknoloji şirketiyiz. Bu konumlanmamızdan yola çıkarak, hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarımız için güven odaklı, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümler sunuyoruz. Türkiye'de kripto ekosisteminin regülasyonlarla şekillendiği bu dönemde, Destek Kripto olarak sektörün geleceğini inşa eden öncü oyunculardan biri olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Destek Kripto, yeni kripto düzenlemelerine uyum konusunda kararlı - Son Dakika

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