Deutsche Bank ve Keyrock'tan küresel kripto hamlesi - Son Dakika
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Deutsche Bank ve Keyrock'tan küresel kripto hamlesi

Deutsche Bank ve Keyrock\'tan küresel kripto hamlesi

Deutsche Bank, kripto piyasa yapıcısı Keyrock'a çoklu para birimi hesapları ve döviz hizmetleri sağlayacak. Bu ortaklık, Keyrock'un EMEA, APAC ve LATAM bölgelerindeki operasyonlarını genişletmesine ve karşı taraf risklerini azaltmasına olanak tanıyacak. Anlaşma, geleneksel finans kurumlarının kripto ekosistemiyle artan entegrasyonunu gösteriyor.

14.10.2024 16:25
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Kripto dünyası ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Deutsche Bank'ın Keyrock ile yaptığı bu anlaşma bir iş birliğinin ötesinde kripto endüstrisinin meşruiyetinin artışının da bir göstergesi. Bu hamle, Deutsche Bank'ın Blockchain ve dijital varlıklar alanındaki stratejik konumlanmasını pekiştirirken, Keyrock'un da likidite sağlama kapasitesini artırmasına yardımcı olacak.

Keyrock, Deutsche Bank ile Beş Kıtaya Yayılıyor

Deutsche Bank'ın Küresel Çözümler Başkanı Kilian Thalhammer, bu ortaklığın önemini vurguladı. Thalhammer, Keyrock'a sağlanacak hizmetlerin, Avrupa'nın önde gelen dijital varlık likidite uzmanlarından birine destek verme taahhütlerini yansıttığını ifade etti.

Keyrock, bu iş birliği sayesinde 10'dan fazla para birimini destekleyecek çoklu hesaplar açacak. Bu hamle, firmanın karşı taraf ve takas risklerini önemli ölçüde azaltacak. 2017'de kurulan Keyrock, 100'den fazla para birimi çifti için piyasa yapıcılığı ve tezgah üstü ticaret sağlıyor. Firma, yaklaşık 400 piyasada faaliyet gösteriyor.

Deutsche Bank'ın altyapısı, Keyrock'un fiat para birimlerinin işlenmesini optimize ederek neredeyse anında takas sağlamasına yardımcı olacak. Bu, Keyrock'un hizmetlerini daha verimli hale getirecek ve müşterilerine daha hızlı ve güvenilir çözümler sunmasını sağlayacak.

Keyrock CEO'su Kevin de Patoul, bu ortaklığın şirket için önemli bir adım olduğunu belirtti. De Patoul, Deutsche Bank ile çalışmanın küresel finans alanındaki en saygın kurumlardan biriyle iş birliği yapma fırsatı sunduğunu söyledi. Bu iş birliğinin, küresel dijital varlık piyasalarında daha fazla değer ve verimlilik sağlama konusunda önemli bir rol oynayacağını ekledi.

Kripto Para, Blockchain, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Deutsche Bank ve Keyrock'tan küresel kripto hamlesi - Son Dakika

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