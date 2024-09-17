Dev banka Bitcoin ve Ethereum için yeni yatırım fırsatlarını duyurdu - Son Dakika
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Kripto Para

Dev banka Bitcoin ve Ethereum için yeni yatırım fırsatlarını duyurdu

Dev banka Bitcoin ve Ethereum için yeni yatırım fırsatlarını duyurdu

Singapur merkezli dev finans kuruluşu DBS Bank, kripto para alanında genişlemesini sürdürüyor. DBS Bank, Bitcoin ve Ether için kripto opsiyon ticareti ve yapılandırılmış notlar sunarak, kurumsal müşterilerine dijital varlıklar üzerinden yenilikçi yatırım fırsatları yaratıyor.

17.09.2024 18:50
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Singapur'un finans devi DBS Bank, Bitcoin ve Ethereum (Ether) üzerine kurumsal müşterilerine yönelik yeni kripto opsiyon ticareti ve yapılandırılmış finansal notlar sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün son çeyreğinde başlaması planlanan bu hizmetler, yatırımcılara dijital varlık piyasasında daha etkin bir risk yönetimi sunmayı amaçlıyor. DBS'nin bu adımının, kripto varlıklara olan kurumsal ilgiyi daha da artıracağı düşünülüyor.

Kurumsal Yatırımcılar İçin Özel Kripto Çözümleri Sunulmaya Devam Ediliyor

Singapur'un önde gelen finans kuruluşlarından DBS Bank, dijital varlık piyasasında önemli bir adım attı. Banka, kurumsal müşterilerine yönelik yenilikçi bir hizmet paketini duyurdu. Bu paket, Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paraları kapsayan tezgah üstü opsiyon ticareti ve özel yapılandırılmış finansal ürünleri içeriyor.

2024'ün son üç ayında başlayacağı açıklanan bu hizmet, yatırımcılara kripto piyasasındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlayacak. DBS'nin sunduğu kripto opsiyonları, ilgili dijital varlıkların piyasa değerlerine bağlı olarak şekillenecek. Bu araçlar sayesinde yatırımcılar, belirli bir tarihte ve fiyatta kripto varlıkları alıp satma hakkını elde edebilecekler.

Banka ayrıca getirisi temel alınan dijital varlıkların performansına bağlı olan yapılandırılmış notlar da sunacak. Bu notlar, finans kurumlarının çıkardığı özel borç senetleri niteliğinde olacak.

DBS'nin ticaret ve yapılandırma bölümünün başında bulunan Jacky Tai, yaptığı açıklamada kripto varlıkların yatırım portföylerindeki ağırlığının artmaya devam ettiğini belirtti. Tai, "Bu yeni ürünler, müşterilerimize dijital varlıklara yatırım yapmanın alternatif yollarını sunarak, portföy yönetiminde çeşitlilik ve esneklik sağlayacak." ifadelerini kullandı.

DBS Bank'ın bu girişimi, Web3 teknolojilerine yönelik ilgisinin bir göstergesi niteliğinde. Banka, geçtiğimiz Ağustos ayında DBS Hazine Token'larını piyasaya sürmüş ve Blockchain teknolojisini devlet hibelerinin dağıtımında denemeye başlamıştı. Bu projeler, kurumsal nakit yönetimini ve yönetişimi iyileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Singapur, kripto para ve Blockchain alanındaki lider konumunu sürdürüyor. Henley & Partners'ın yakın zamanda yayımladığı bir araştırmaya göre ülke, ekonomik faktörler, yasal düzenlemeler ve teknolojik altyapı açısından dünya sıralamasında zirveye oturdu. Singapur bu başarısıyla Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli finans merkezlerini geride bırakmış durumda.

Kripto Para, Singapur, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev banka Bitcoin ve Ethereum için yeni yatırım fırsatlarını duyurdu - Son Dakika

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