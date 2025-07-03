Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi

Belçika'nın önde gelen finans kurumlarından KBC Bank, bireysel yatırımcılara yönelik yeni bir adım atarak kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Banka, çevrim içi yatırım iştiraki olan Bolero platformu aracılığıyla perakende müşterilerine Bitcoin ve Ether alım satım hizmeti sunmayı planlıyor. Hizmetin başlatılması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Avrupa Bankacılık Sektöründe Kripto Adaptasyonu Hız Kazanıyor

Avrupa'nın önemli finansal merkezlerinden Belçika'da faaliyet gösteren büyük bankalardan biri, kripto para sektörüne girmeye hazırlanıyor. KBC Bank, sahip olduğu dijital yatırım platformu Bolero üzerinden bireysel müşterilerine Bitcoin ve Ethereum işlemleri yapma imkânı sunmayı planlıyor. Bankanın bu yenilikçi adımı atabilmesi için yetkili makamlardan gerekli izinleri alması gerekiyor.

Banka yönetiminden yapılan açıklamada, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı başvurusunun sonbahar döneminde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Yetkililer, bireysel yatırımcıların güvenli bir ortamda Bitcoin ve Ethereum yatırımı yapabilmeleri için eğitim, güvenlik önlemleri ve yasal düzenlemelere uyum konularına özellikle dikkat edeceklerini vurguladı.

Bu gelişmenin hayata geçmesi durumunda KBC, Belçika'da bireysel müşterilerine doğrudan kripto para alım satım hizmeti verme planını duyuran ilk büyük banka konumuna gelecek. Şu ana kadar ülkedeki yatırımcılar kripto varlık işlemlerini büyük ölçüde küresel dijital varlık borsaları ya da yenilikçi finansal teknoloji şirketleri aracılığıyla gerçekleştiriyordu.

Avrupa genelinde bankacılık kurumlarının dijital varlıklara yönelik ilgisinde ciddi bir artış gözleniyor. Bu trendin örnekleri arasında Almanya'daki büyük finansal grupların da önümüzdeki dönemde müşterilerine kripto para hizmetleri sunmaya hazırlandığı bilgisi yer alıyor. Deutsche Bank ve Sparkassen-Finanzgruppen'in bu alanda çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Geleneksel bankacılık sektörünün dijital varlıklara yönelimi, piyasa gözlemcileri tarafından kaçınılmaz bir gelişme olarak değerlendiriliyordu. İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA, geçtiğimiz dönemde varlıklı müşterilerine yatırım portföylerinin belirli bir bölümünü Bitcoin gibi dijital varlıklara ayırmalarını tavsiye etmişti. Sektörün önde gelen dijital varlık şirketlerinin üst düzey yöneticileri ise nisan ayında yaptıkları değerlendirmede, küresel düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısında çok sayıda bankanın bu alana gireceğini öngörmüştü.

Mayıs ayında yaşanan bir başka gelişme de sektörün bankacılıkla yakınlaşmasını destekler nitelikteydi. Stripe'ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, şirketlerinin stablecoin entegrasyonu konusunda birçok finansal kurumla ileri düzeyde müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.