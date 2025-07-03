Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi

Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi
03.07.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın en büyük bankalarından KBC Bank, Bolero platformu aracılığıyla perakende müşterilerine Bitcoin ve Ether yatırımı sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, Avrupa bankacılık sektörünün kripto paralara artan ilgisini gösteriyor.

Belçika'nın önde gelen finans kurumlarından KBC Bank, bireysel yatırımcılara yönelik yeni bir adım atarak kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Banka, çevrim içi yatırım iştiraki olan Bolero platformu aracılığıyla perakende müşterilerine Bitcoin ve Ether alım satım hizmeti sunmayı planlıyor. Hizmetin başlatılması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Avrupa Bankacılık Sektöründe Kripto Adaptasyonu Hız Kazanıyor

Avrupa'nın önemli finansal merkezlerinden Belçika'da faaliyet gösteren büyük bankalardan biri, kripto para sektörüne girmeye hazırlanıyor. KBC Bank, sahip olduğu dijital yatırım platformu Bolero üzerinden bireysel müşterilerine Bitcoin ve Ethereum işlemleri yapma imkânı sunmayı planlıyor. Bankanın bu yenilikçi adımı atabilmesi için yetkili makamlardan gerekli izinleri alması gerekiyor.

Banka yönetiminden yapılan açıklamada, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı başvurusunun sonbahar döneminde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Yetkililer, bireysel yatırımcıların güvenli bir ortamda Bitcoin ve Ethereum yatırımı yapabilmeleri için eğitim, güvenlik önlemleri ve yasal düzenlemelere uyum konularına özellikle dikkat edeceklerini vurguladı.

Bu gelişmenin hayata geçmesi durumunda KBC, Belçika'da bireysel müşterilerine doğrudan kripto para alım satım hizmeti verme planını duyuran ilk büyük banka konumuna gelecek. Şu ana kadar ülkedeki yatırımcılar kripto varlık işlemlerini büyük ölçüde küresel dijital varlık borsaları ya da yenilikçi finansal teknoloji şirketleri aracılığıyla gerçekleştiriyordu.

Avrupa genelinde bankacılık kurumlarının dijital varlıklara yönelik ilgisinde ciddi bir artış gözleniyor. Bu trendin örnekleri arasında Almanya'daki büyük finansal grupların da önümüzdeki dönemde müşterilerine kripto para hizmetleri sunmaya hazırlandığı bilgisi yer alıyor. Deutsche Bank ve Sparkassen-Finanzgruppen'in bu alanda çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Geleneksel bankacılık sektörünün dijital varlıklara yönelimi, piyasa gözlemcileri tarafından kaçınılmaz bir gelişme olarak değerlendiriliyordu. İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA, geçtiğimiz dönemde varlıklı müşterilerine yatırım portföylerinin belirli bir bölümünü Bitcoin gibi dijital varlıklara ayırmalarını tavsiye etmişti. Sektörün önde gelen dijital varlık şirketlerinin üst düzey yöneticileri ise nisan ayında yaptıkları değerlendirmede, küresel düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısında çok sayıda bankanın bu alana gireceğini öngörmüştü.

Mayıs ayında yaşanan bir başka gelişme de sektörün bankacılıkla yakınlaşmasını destekler nitelikteydi. Stripe'ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, şirketlerinin stablecoin entegrasyonu konusunda birçok finansal kurumla ileri düzeyde müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li rapçi “Diddy“ davasında karar: Beş suçlamanın ikisinden hüküm giydi ABD'li rapçi "Diddy" davasında karar: Beş suçlamanın ikisinden hüküm giydi
Kan donduran cinayet İstanbul’da öldürüp Nevşehir’e gömmüşler Kan donduran cinayet! İstanbul'da öldürüp Nevşehir'e gömmüşler
Krallar gibi karşılandı İşte Onuachu’nun Trabzon’daki ilk sözleri Krallar gibi karşılandı! İşte Onuachu'nun Trabzon'daki ilk sözleri
Fenerbahçe’den 3 Temmuz Hakkında Yeni Paylaşım Fenerbahçe'den 3 Temmuz Hakkında Yeni Paylaşım
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
Mersin’de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu 2 kişi aranıyor Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
MHP’li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi “Bahçeli“ olarak değiştirildi MHP'li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi "Bahçeli" olarak değiştirildi
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

20:54
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
20:32
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
09:28
Survivor’dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
09:23
Icardi dönmüyor Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
08:58
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
08:51
Kılıçdaroğlu’nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
08:50
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
08:48
Düşen uçağın pilotunun çocukluk hayalı yarım kaldı
Düşen uçağın pilotunun çocukluk hayalı yarım kaldı
08:38
Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü
Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü
07:56
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 21:25:16. #7.11#
SON DAKİKA: Dev bankadan tarihi Bitcoin ve Ethereum hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.