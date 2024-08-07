Dev dijital bankadan Bitcoin ve Ethereum ETF hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Dev dijital bankadan Bitcoin ve Ethereum ETF hamlesi

Dev dijital bankadan Bitcoin ve Ethereum ETF hamlesi

Finans devi Standard Chartered'a bağlı dijital bankacılık şubesi Mox, Hong Kong'daki yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum ETF'leri sunmaya başladı. Bu yeni hizmetle birlikte banka kripto yatırımlarını güvenli ve düzenlenmiş bir platform üzerinden erişilebilir kılmayı hedefliyor.

07.08.2024 20:38
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Hong Kong'un dijital bankacılık devi Mox, finans dünyasında çığır açacak bir hamle yaptı. Standard Chartered'ın dijital kolu, yeni yatırım platformunda Bitcoin ve Ethereum odaklı borsa yatırım fonlarını (ETF) müşterilerine sunmaya başladı. Bu cesur adım, Hong Kong'un kripto varlıklar alanında küresel bir merkez olma hedefini desteklerken, yatırımcılara da düzenlenmiş bir ortamda yeni fırsatlar sunuyor.

Mox, ETF'lerle Pazarı Genişletiyor

Hong Kong'un dijital bankacılık sektöründe önemli bir aktör olan Mox, yatırım dünyasında çığır açacak bir adım attı. Standard Chartered'ın dijital kolu olarak faaliyet gösteren banka, yeni kurduğu yatırım platformunda Bitcoin ve Ethereum odaklı borsa yatırım fonlarını (ETF) müşterilerine sunmaya başladı.

Mox'un Genel Müdürü Barbaros Uygun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yatırım platformumuza kripto ETF'lerini ekleyerek, müşterilerimize bu yükselen varlık sınıflarına güvenli bir şekilde ulaşma imkânı sağlıyoruz. Böylece yatırımcılarımız, denetimli ve güvenilir bir ortamda yeni fırsatları değerlendirebilecek." dedi.

Mox, rekabetçi fiyatlandırma stratejisiyle de dikkat çekiyor. Hong Kong borsasında işlem gören ETF'ler için minimum 30 Hong Kong Doları veya işlem hacminin yüzde 0,12'si, ABD borsalarındaki ETF'ler içinse minimum 5 ABD Doları veya yüzde 0,01 gibi düşük komisyon oranları uygulanıyor. Bankanın yatırım yöneticisi Henry Lau, bu oranların bölgedeki en uygun fiyatlar olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Mox'un gelecek planları arasında kripto para birimlerine doğrudan yatırım imkânı sunmak bulunuyor. Banka yetkilileri konu hakkında yaptıkları açıklamada lisanslı bir kripto para borsası ile iş birliği yaparak bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Şu ana kadar Hong Kong'da sadece HashKey ve OSL gibi iki borsa, kripto para ticareti konusunda yetkilendirilmişti.

Küresel ölçekte, özellikle ABD'de piyasaya sürülen spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri büyük ilgi görüyor. Yılbaşından bu yana Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 17 milyar dolarlık bir giriş oldu. Temmuz ayında lanse edilen spot Ethereum ETF'leri ise Grayscale'in Ethereum Trust'ından çıkışlar nedeniyle net 364 milyon dolarlık bir azalış yaşadı. Buna rağmen, BlackRock'ın iShares Ethereum Trust'ı 1 milyar dolar sınırına yaklaşıyor ve diğer fonlar da sürekli giriş almaya devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Dev dijital bankadan Bitcoin ve Ethereum ETF hamlesi - Son Dakika

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