Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor

Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor

Kripto analitik platformu Spotonchain, dev bir Ethereum balinasının 20.000 ETH'yi (32.4 milyon dolar) Kraken borsasına yatırdığını tespit etti. Yatırımcı, fiyat düşüşlerinde sistematik satışlar gerçekleştirirken hala 50.7 milyon dolarlık ETH varlığına sahip.

14.04.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETH fiyatındaki yüzde 12.58'lik düşüş, büyük yatırımcıların farklı stratejiler izlemesine yol açtı. Bir yanda büyük miktarda ETH satışı yapan balina, diğer yanda ise bilinmeyen bir yatırımcı 26 milyon dolar değerinde 15.953 ETH alımı gerçekleştirdi. Bu zıt yaklaşımlar, Ethereum ekosistemindeki uzun vadeli beklentilerin farklılaştığını gösteriyor.

Ethereum Balinasının Satış Dalgası Piyasayı Tedirgin Ediyor

Kripto para dünyasında büyük yatırımcıların hareketleri, piyasanın geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Spotonchain tarafından paylaşılan son veriler, dev bir Ethereum balinasının dikkat çekici satış stratejisini ortaya koyuyor.

Bu dev balina, Kraken borsasına 20.000 ETH transfer etti. Bu miktar, işlem anında yaklaşık 32.4 milyon dolar değerindeydi. Yatırımcı hala etkileyici bir ETH portföyüne sahip ve yaklaşık 50.7 milyon dolar değerinde 30.874 ETH'yi elinde bulunduruyor. Şu anda toplam 104 milyon dolarlık (yüzde 52.4 artış) bir kâr pozisyonunda bulunuyor.

Aynı kaynağa göre bu balina ocak ortasında da benzer bir hamle gerçekleştirdi. O dönemde 20.000 ETH'lik satış 67.5 milyon dolar değerindeydi. Aslında bu satış eğilimi daha eskilere dayanıyor. Yatırımcı, 1- 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yaklaşık 199 milyon dolar değerinde 120.874 ETH biriktirdi. O zamandan beri büyük fiyat düşüşlerinde yaklaşık 20.000 ETH'lik dilimler halinde satışlar yapıyor.

Bu satış eğilimi, yatırımcının uzun vadeli bakış açısında bir ayı tutumu sergilediğini gösteriyor. Buna karşın, piyasadaki diğer oyuncular farklı bir tutum içinde. X (eski adıyla Twitter) platformundaki başka bir zincir üstü veri kaynağı olan LookOnChain, bilinmeyen bir balinanın 26 milyon dolardan fazla değere sahip 15.953 ETH aldığını bildirdi.

Son olarak Ethereum, son bir haftada değerinin yüzde 12.58'ini kaybetti. Yayım sırasında Ethereum 1.665 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

15:01 Proje okullarında atama tartışması Bakan Tekin’den “Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık“ açıklaması geldi Proje okullarında atama tartışması! Bakan Tekin'den "Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık" açıklaması geldi
14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:18:07. #7.13#
SON DAKİKA: Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement