Dev kripto borsası 2026 yılında halka arz için düğmeye bastı - Son Dakika
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Kripto Para

Dev kripto borsası 2026 yılında halka arz için düğmeye bastı

Dev kripto borsası 2026 yılında halka arz için düğmeye bastı

Kripto para borsası Kraken, 2026'nın ilk çeyreğinde halka açılmayı planladığını duyurdu. 2024'te 1,5 milyar dolar gelir kaydeden şirket, daha önce 100 milyon dolarlık ön fonlama çalışmaları da yürütmüştü. Kripto dostu Trump yönetimi ve değişen SEC politikaları, şirketlerin halka arz talebini artırırken, Kraken'in bu hamlesinin sektörde yeni bir dalga başlatması bekleniyor.

08.03.2025 10:31
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Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) şirkete karşı açtığı menkul kıymet yasası ihlali davasının 3 Mart'ta düşürülmesinin ardından halka arz planlarını somutlaştırdı. Konuya yakın kaynakların dayandırdığı habere göre şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde halka açılmayı hedefliyor. Gemini ve eToro gibi diğer kripto şirketleri de benzer adımlar atarak kripto dostu yeni düzenleyici ortamda halka açılma olasılıklarını değerlendiriyor.

Kripto Borsalarının Halka Arz Yarışı Hızlanıyor

Kraken sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin 2024 finansal verilerini şeffaflık adına kamuoyu ile paylaştığını belirtti. "Rezervlerin kanıtını yayınlayan ilk şirket olmakla başladığımız ve ileriye dönük olarak önceliklendirmeye devam edeceğimiz şeffaflık yaklaşımımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şirket temsilcisi ayrıca "Müşterilerimiz, ortaklarımız ve hissedarlarımız için mantıklı olduğu sürece halka açık piyasaları takip edeceğiz." ifadesini kullandı. Bu açıklama, Kraken'in halka arz sürecinde stratejik ve pazar odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Kraken'in halka arz stratejisi, SEC'in yaklaşımındaki değişiklikle yakından ilişkili. Kripto yanlısı Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte SEC'in kripto para şirketlerine yönelik düzenleyici yaklaşımı yumuşadı.

Piyasa uzmanları, Kraken'in 2021'den beri düşündüğü halka arz planlarını şimdi somutlaştırmasının, daha önce çeşitli zorluklarla karşılaşan diğer kripto şirketleri için de örnek teşkil edebileceğini vurguluyor.

Kripto para dünyasındaki bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerken, Blockchain teknolojisinin finansal sistem içindeki konumunu da güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Dev kripto borsası 2026 yılında halka arz için düğmeye bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev kripto borsası 2026 yılında halka arz için düğmeye bastı - Son Dakika
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