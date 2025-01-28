Dev kripto borsası Binance\'e beklenmedik dolandırıcılık soruşturması

Kripto Para

Fransız yetkililer, kripto para dünyasının devi Binance üzerine ciddi suçlamalarla dolu bir soruşturma açtı. Paris savcılığı, platformun kara para aklama, vergi kaçırma gibi faaliyetler içinde olduğunu ve Avrupa Birliği genelinde suç işlendiğini belirtiyor.

Kripto Devi Binance Hukuki Belirsizlikle Yüzleşiyor

Fransız adli makamları, kripto para sektörünün önde gelen platformu Binance hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Paris Cumhuriyet Savcılığının ekonomik suçlar birimi JUNALCO tarafından yürütülen inceleme, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsıyor.

Savcılığın kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre soruşturma 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetleri mercek altına alıyor. İncelemenin sadece Fransa ile sınırlı kalmayıp, Avrupa Birliği ülkelerindeki şüpheli işlemleri de kapsadığı belirtildi. Soruşturmanın tetikleyicisi ise platform kullanıcılarının şikayetleri olarak açıklandı. Yatırımcılar, Binance'in yanıltıcı bilgilendirme yaparak maddi kayıplara neden olduğunu ve gerekli yasal izinler olmadan faaliyet gösterdiğini öne sürdü. Başlatılan soruşturma sonrasında Binance yönetimi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kripto para devinin yasal sorunları bununla sınırlı değil. ABD Yüksek Mahkemesi, bu ay içinde Binance ve kurucusu Changpeng Zhao aleyhine açılan davanın görülmesine onay verdi. Söz konusu davada şirket, kayıt dışı token satışlarıyla yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Avustralya'nın düzenleyici kurumu, Binance'in türev işlemlerini yargıya taşıdı. Kurumun iddiasına göre platform, bireysel yatırımcıları kurumsal müşteri kategorisinde göstererek tüketici haklarından yoksun bıraktı.

Kripto para piyasasının en büyük aktörlerinden Binance'e yönelik bu soruşturmalar, sektördeki düzenleme eksikliğini gündeme getiriyor. Sürecin sonuçlarının hem şirket hem de kripto para ekosistemi açısından önemli yansımaları olabileceği düşünülüyor.