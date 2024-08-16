Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye\'den çekiliyor

Kripto Para

Dünyanın önde gelen kripto borsalarından Bitget'in Türkiye birimi olan Bitget TR, Türkiye ülkemizden çekilme kararı aldığını açıkladı. Bu beklenmedik hamle sonrasında Bitget TR kullanıcıları endişeli bir bekleyişe girerken şirket bu kararı sonrasında açıklama yaptı.

BITGET TR OPERASYONLARINI SONLANDIRIYOR

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Türkiye'ye iddialı bir giriş yapan Bitget TR, kısa sürede dikkat çekici bir büyüme kaydetmişti. Türk Lirası ile işlem yapma imkanı sunan platform, kullanıcı sayısında yüzde 70'in üzerinde artış sağlarken, işlem hacminde yüzde 270 gibi etkileyici bir büyüme yakalamıştı. Bu başarının ardından ülkemizde kalıcı olmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak adına Türk milli sporcularla iş birliği ve çeşitli reklam anlaşmaları gerçekleştiren Bitget TR'nin Türkiye macerası kısa sürdü.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde Bitget TR'nin adının geçmesi, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Bu liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 11. maddesi uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerini sonlandırmak zorunda olan şirketleri içeriyor.

KULLANICILAR ENDİŞELİ

Ülkemizde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Bitget TR'nin operasyonlarını sonlandırma kararı pek çok kullanıcıyı endişelendirdi. Yapılan tasfiye başvurusu sonrasında Bitget TR yaptığı açıklamada Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını bildirdi. Şirket açıklamasında "Bitget Teknoloji A.Ş.'nin mevcut bütün hisselerinin tamamı CoinTR ( https://www.cointr.com/ ) adlı marka adıyla bilinen kripto alım-satıma aracılık eden platform'un tüzel kişi sahibi olan METX Dijital Bilişim Teknoloji A.Ş. tarafından satın alınmış olup, şirketimizin bundan sonraki tek hissedarı METX Dijital Bilişim Teknoloji A.Ş.'dir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada tüm hisselerinin METX Dijital Bilişim Teknoloji A.Ş. tarafından satın alındığı ve CoinTR markası altında hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Şirket açıklamasında "Bitget TR'nin, CoinTR tarafından satın alınması sonrasında, şirketimizin kripto varlık hizmetlerinin mevzuatta öngörülen süreler dahilinde sonlandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

TL VE KRİPTO VARLIKLAR BAŞKA HESAPLARA AKTARILABİLECEK

Bu gelişme, Bitget TR kullanıcılarını doğrudan etkiliyor. Şirket, kullanıcılarına Türk Lirası ve kripto varlıklarını sorunsuz bir şekilde başka hesaplara aktarma imkanı sunacağını açıkladı. CoinTR bünyesinde hesap açan kullanıcılar, aynı standart ve güvenlik seviyesinde hizmet almayı sürdürebilecek. Bitget TR açıklamasının sonunda, "Bu kapsamda, tüm müşterilerimizin nezdimizde kayıtlı iletişim adreslerine süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilecek olup, herhangi sorunuz olması durumunda Bitget Türkiye Destek ekibimizle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

CoinTR'nin SPK'ya gerekli başvuruları yaptığı ve "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer aldığı biliniyor. Bu durum, CoinTR'nin Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcı lisansı almayı hedefleyen öncü kuruluşlardan biri olma iddiasını güçlendiriyor. Bitget TR kullanıcılarının bu süreçte dikkatli olmaları ve şirketin yönlendirmelerini takip etmeleri önem taşıyor. Kullanıcılar bu süreçte varlıklarını CoinTR'ye taşıyabilme veya farklı bir platforma aktarabilme imkanına sahip olacak. Bitget TR, geçiş sürecinde tüm kullanıcılarını bilgilendireceğini ve sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçladığını vurguladı.

Bu önemli gelişme, Türkiye'deki kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bitget TR'nin çekilmesi ve CoinTR'nin bu hamlesi, Türkiye'de kripto para sektöründe yeni bir sayfa açacak gibi duruyor.