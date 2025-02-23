Dev kripto borsasının uğradığı hack saldırısı pahalıya patladı

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Kripto para dünyasının dev borsalarından Bybit, tarihinin en büyük güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Toplam varlıkları bir gecede 16.9 milyar dolardan 11.2 milyar dolara gerileyen borsa, müşterilerinin Ethereum varlıklarının yüzde 70'inin risk altında olduğunu açıkladı. Bybit CEO'su Ben Zhou'nun acil durum protokolünü devreye sokmasının ardından Safe protokolü tüm işlemleri durdururken, borsa yönetimi 3 milyar dolarlık stablecoin rezervini güvenli cüzdanlara taşımayı başardı.

Bybit Acil Durum İlan Etti

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bybit, benzeri görülmemiş bir güvenlik ihlaliyle sarsıldı. DeFiLlama verilerine göre, borsanın toplam varlıkları 16,9 milyar dolardan 11,2 milyar dolara geriledi. Yaşanan bu dramatik düşüş, müşterilerin kitlesel çekilme hareketinin sonucu olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik ihlaline ilişkin ilk açıklamayı yapan Bybit CEO'su Ben Zhou, düzenlediği X platformu üzerindeki canlı yayında durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Zhou, saldırının ardından tüm ekibini acil durum protokolünü başlatmak üzere göreve çağırdığını belirtti. Yapılan ilk incelemelerde, hack saldırısının müşterilerin Ethereum varlıklarının yaklaşık yüzde 70'ini hedef aldığı ortaya çıktı.

Krizin boyutları, Safe isimli merkezi olmayan saklama protokolünün güvenlik nedeniyle akıllı cüzdan işlevlerini askıya almasıyla daha da derinleşti. Multisig işlevselliği sunan Safe platformu, kullanıcı fonlarının güvenliğini sağlamada kritik bir role sahip. Bybit'in 3 milyar dolarlık USDT varlığının Safe'in geçici olarak kapatılan bir cüzdanında bulunması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Safe yetkilileri, resmi platformlarında herhangi bir güvenlik açığına rastlamadıklarını, ancak önleyici tedbir olarak bazı işlevleri geçici süreyle durdurduklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bybit'te para çekme talepleri ciddi bir artış gösterdi. Zhou'nun açıklamasına göre, güvenlik ihlalini takip eden ilk iki saatte 100.000 doların üzerinde çok sayıda çekim talebi alındı.

Bybit ekibi, kriz yönetimi kapsamında Etherscan tabanlı özel bir yazılım geliştirerek stablecoinlerin güvenli transferini sağlamayı başardı. Bu hamleyle birlikte, borsadaki fonların yaklaşık yüzde 50'si banka kontrolüne alındı ve 3 milyar dolarlık stablecoin rezervi başarıyla yeni cüzdanlara aktarıldı.

Yetkili mercilerin de olaya müdahil olduğunu belirten Zhou, Singapur makamları ve Interpol'ün soruşturmayı başlattığını açıkladı. Ethereum Blockchain ağının geri alınması seçeneği de masada olmakla birlikte, bu hamlenin teknik zorluklarının yanı sıra topluluk içinde tartışmalara yol açabileceği ve olası bir hard fork'a neden olabileceği değerlendiriliyor.

Bybit yönetimi, Safe protokolü yerine kullanılacak yeni bir güvenlik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, müşteri varlıklarının korunması için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor.