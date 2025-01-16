Dev kripto para borsası askıya alınma riskiyle karşı karşıya

Kripto Para

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Güney Kore'nin finansal düzenleyicisi, ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit'i, kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklama (AML) yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sert bir şekilde uyardı. Upbit, altı aya kadar faaliyetlerinin askıya alınabileceği riskiyle karşı karşıya kalarak, yanıt vermek için kısıtlı bir süreye sahip. Bu durum, borsanın mevcut ve potansiyel kullanıcıları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Upbit Üzerindeki Regülasyon Baskısı Artıyor

Güney Kore merkezli önde gelen kripto para borsası Upbit, düzenleyici kurumların radarına takıldı. Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), borsanın müşteri kimlik doğrulama süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle sert bir uyarıda bulundu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre kısa bir süre önce yapılan uyarıda Upbit'in müşteri tanıma (KYC) ve kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi. Bu ihlaller sebebiyle borsanın faaliyetlerinin 6 aya kadar askıya alınabileceği ifade edildi.

Düzenleyici kurum tarafından yapılan açıklamada, mevcut kullanıcıların işlemlerine devam edebileceği, ancak yeni müşteri kaydının durdurulacağı vurgulandı. Upbit'in, kendisine yöneltilen suçlamalara 20 Ocak tarihine kadar yanıt vermesi gerekiyor. FIU, borsanın savunmasını değerlendirdikten sonra nihai kararını açıklayacak.

Soruşturmanın bir diğer boyutunu ise Upbit'in kayıt dışı yabancı kripto şirketleriyle gerçekleştirdiği işlemler oluşturuyor. Borsa yönetimi, yabancı platformların önceden belirlenmesinin zorluğuna dikkat çekerken, kasıtlı bir yasa ihlalinin söz konusu olmadığını savunuyor.

Tespit edilen ihlaller nedeniyle Upbit, her bir vaka için 100 milyon won (yaklaşık 71.500 dolar) ceza ödemek zorunda kalabilir. Toplam ceza tutarının 35,8 milyar wona (yaklaşık 27 milyon dolar) ulaşabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler ışığında, Güney Koreli yetkililer incelemelerini derinleştirmek için ek süre talep ederken, borsanın lisans yenileme süreci de askıya alındı.