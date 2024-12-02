Dev kripto para borsası faaliyetlerini sonlandırıyor - Son Dakika
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Dev kripto para borsası faaliyetlerini sonlandırıyor

Dev kripto para borsası faaliyetlerini sonlandırıyor

Japon kripto para borsası DMM Bitcoin, mayıs ayında yaşadığı ve 306 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) kaybıyla sonuçlanan güvenlik ihlalinin ardından önemli bir karar aldı. Şirket, müşteri hesaplarını ve varlıklarını SBI Group'un kripto para birimi kolu SBI VC Trade'e devretmeye hazırlanıyor.

02.12.2024 11:13
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Kripto para sektöründe güvenlik endişeleri bir kez daha önemli bir gelişmeye neden oldu. DMM Bitcoin'in yaşadığı güvenlik ihlali sonrası başlattığı toparlanma süreci yeni bir aşamaya geçiyor. Japon borsa, müşteri varlıklarını koruma altına almak için SBI Group ile anlaşma sağladı.

DMM Bitcoin Varlıklarını SBI Group Bünyesine Katıyor

DMM Bitcoin'in açıklamasına göre müşteri hesaplarının ve varlıklarının SBI VC Trade'e transferi Mart 2025'e kadar tamamlanacak. Transfer sürecinde kaldıraçlı işlemlerdeki açık pozisyonlar kapsam dışı tutulacak. Bu pozisyonların transfer öncesinde kapatılması gerekiyor.

Mayıs ayındaki güvenlik ihlalinde 4.502,9 Bitcoin kaybeden şirket, haziran ayında çeşitli finansman girişimleri başlattı. Bu kapsamda toplam 55 milyar yen (365,1 milyon dolar) değerinde kaynak sağladı. Finansman üç aşamada tamamlandı. İlk olarak, 3 Haziran'da 5 milyar yen tutarında borç alındı. Ardından 7 Haziran'da 48 milyar yenlik bir sermaye artırımı yapıldı ve son olarak 10 Haziran'da 2 milyar yen daha borçlanıldı.

SBI VC Trade, varlık transferi öncesinde DMM Bitcoin'de işlem gören 14 kripto para biriminin spot işlemlerini başlatacak. Bu adım, müşterilerin kesintisiz hizmet almasını sağlayacak bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

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