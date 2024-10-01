Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor

Geniş Video İzle

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Gemini, Kanada'daki tüm müşteri hesaplarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar kapatma kararı aldı. Winklevoss kardeşler tarafından kurulan borsa, Kanadalı kullanıcılara varlıklarını çekmeleri için 90 günlük bir süre tanıdı. Bu gelişme, Kanada'nın yeni kripto düzenlemelerinin sektör üzerindeki etkisini gösteriyor.

01.10.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemini'nin Kanada pazarından çıkış kararı, ülkenin kripto para sektöründe yaşanan değişimlerin son halkası oldu. Şubat ayında Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA) tarafından getirilen yeni düzenlemeler, özellikle stablecoin işlemlerine yönelik kısıtlamalar, birçok büyük borsanın ülkedeki faaliyetlerini sorgulamasına neden oldu. Bu durum, kripto para yatırımcılarını alternatif platformlar aramaya ve varlıklarını güvence altına almaya yönlendiriyor.

Gemini Kripto Borsası Kanada'dan Çekiliyor: 90 Gün Süre Tanındı

Gemini, 30 Eylül tarihinde Kanadalı kullanıcılarına gönderdiği e-postada, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm hesapların kapatılacağını bildirdi. Borsa, kullanıcılarına varlıklarını çekmeleri için 90 günlük bir süre tanıdı. Bu karar, Kanada'nın kripto para sektörüne yönelik artan düzenleyici baskıların bir sonucu olarak görülüyor.

Şubat ayında Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA), kripto varlık ticaret platformlarına yönelik yeni kurallar getirdi. Bu kurallar arasında, tüm kripto para borsalarının yasal olarak bağlayıcı bir ön kayıt taahhüdü (PRU) imzalaması gerekiyor. Ayrıca borsaların Kanadalı müşterilere CSA'dan önceden onay almadan stablecoin alım satımı yapmasına izin verilmiyor.

Bu düzenlemeler, FTX, Celsius Network ve Voyager Digital gibi büyük kripto şirketlerinin iflasından sonra yatırımcıları korumak amacıyla getirildi. CSA, "Son dönemde yaşanan CTP iflas olayları ışığında, standart PRU formuna önemli yeni yatırımcı koruma hükümleri getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Gemini, başlangıçta bu yeni düzenlemelere uyum sağlamıştı. Nitekim 13 Nisan'da ön kaydını yaptı. O dönemde bir Gemini sözcüsü, Kanada'nın "Amerika kıtasındaki en önemli ve gelişmiş pazarlardan biri" olduğunu ve Gemini'nin uluslararası genişlemesinde "çok önemli bir rol" oynadığını belirtmişti.

Bununla beraber, Gemini'nin bu son kararı, düzenlemelerin uzun vadede borsalar üzerindeki etkisini gösteriyor. Kraken ve Binance gibi diğer büyük borsalar da benzer zorluklarla karşı karşıya kaldı. Binance, başlangıçta uyum sağlama niyetini belirtse de 12 Mayıs'ta Kanada'dan ayrılacağını duyurdu.

OKX, dYdX, Paxos ve Bybit gibi diğer kripto para borsaları da yeni düzenlemeler sonrasında Kanada pazarından çekildi. Bu gelişmeler, küresel kripto endüstrisinde düzenleyici çerçevelerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Gemini'nin Kanada'dan çekilme kararı, kripto para yatırımcıları için önemli sonuçlar doğurabilir. Kanadalı kullanıcılar, varlıklarını güvence altına almak ve alternatif platformlar bulmak için harekete geçmek zorunda. Bu durum, ülkedeki kripto para piyasasının yeniden şekillenmesine yol açabilir.

Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor

Kripto Para, Kanada, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement