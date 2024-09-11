Dev kripto para borsası saldırıya uğradı - Son Dakika
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Kripto Para

Dev kripto para borsası saldırıya uğradı

Dev kripto para borsası saldırıya uğradı

Endonezya merkezli lider kripto para borsası Indodax, 15,7 milyon dolarlık bir güvenlik ihlaliyle sarsıldı. Blockchain güvenlik firması PeckShield tarafından tespit edilen olay, kripto para piyasasında endişe uyandırdı. Indodax, müşteri fonlarının güvende olduğunu iddia ederken, platform geçici olarak erişime kapatıldı.

11.09.2024 09:24
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Kripto para dünyası, yeni bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya. Endonezya'nın önde gelen borsalarından Indodax'ta tespit edilen güvenlik açığı, yaklaşık 15,7 milyon dolarlık kayba neden oldu. PeckShield tarafından ortaya çıkarılan bu olay, kripto para ekosisteminde alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Indodax yönetimi, acil bakım çalışmaları başlatırken kullanıcılar varlıklarının güvenliği konusunda endişe duyuyor.

Kripto Ekosisteminde Güvenlik Alarmı

Endonezya'nın önde gelen kripto para borsası Indodax, büyük bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Blockchain güvenlik firması PeckShield'e göre borsadan yaklaşık 15,7 milyon dolar değerinde kripto para çıkışı gerçekleşti. Bu durum, kripto para piyasasında ciddi endişelere yol açtı.

PeckShield, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Indodax'tan büyük miktarda kripto para çıkışı tespit ettiğini bildirdi. Bu bilgiyi destekler nitelikte, Cyvers Alerts adlı bir başka güvenlik firması da Indodax'ın farklı Blockchain ağlarındaki cüzdanlarından şüpheli işlemler gerçekleştirildiğini rapor etti.

PeckShield verilerine göre şüpheli adreste Ethereum (ETH) ağında yaklaşık 5.204 ETH, Polygon ağında 6,8 milyon POL ve Optimism ağında 380 ETH bulunuyor. Cyvers Alerts, şüpheli adresin halihazırda 14,4 milyon dolar değerinde token tuttuğunu ve bu tokenları Ether'e dönüştürdüğünü belirtti.

Indodax, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerinin hem kripto para hem de Endonezya Rupisi cinsinden varlıklarının "yüzde 100 güvende" olduğunu iddia etti. Ancak borsa, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bu durum, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu.

Yaşanan güvenlik ihlali, kripto para borsalarının güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kullanıcılar, dijital varlıklarını korumak için çoklu faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerini kullanmaları ve mümkün olduğunca soğuk cüzdanlarda saklama yapmaları konusunda uyarılıyor.

Bu olay, kripto para ekosisteminde güvenlik konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Borsalar ve kullanıcılar, dijital varlıkların korunması için daha sıkı önlemler almaya yöneliyorlar. Indodax olayı, kripto para dünyasında güvenlik standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Kripto para piyasasındaki bu tür olaylar, düzenleme tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Düzenleyici kurumlar, benzer güvenlik ihlallerinin önüne geçmek için daha sıkı kurallar getirmeyi düşünüyorlar.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan merkezli WazirX ile Türkiye merkezli BTCTurk borsaları da hacklenmişti. Bu olaylar, kripto para borsalarının güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, kullanıcıların dijital varlıklarını güvence altına almak için daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Kripto para ekosistemi, güvenlik açıklarının sürmesi durumunda kullanıcı güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, borsaların daha sıkı güvenlik protokolleri ve düzenlemeler benimsemesi kaçınılmaz görünüyor.

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Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsası saldırıya uğradı - Son Dakika

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