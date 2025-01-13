Dev kripto para borsası yatırımcılarını uyardı

Kripto Para

Merkeziyetsiz uygulamalar için tasarlanan IOST Blockchain projesi, ağ yapısında ve token ekonomisinde köklü değişiklikler içeren Layer-2 geçişine hazırlanıyor. Projenin geliştirme ekibi, doğrulayıcı ödülleri, topluluk teşvikleri ve ekosistem geliştirme için aşamalı olarak dağıtılacak yeni token ihracı planını, ikinci yönetişim oylamasında onayladı.

IOST Token Ekonomisinde Radikal Dönüşüm Başlıyor

Upbit'in 13 Ocak'ta yayınladığı bildiride, yatırımcılar uyarıldı. DAXA'nın yönergeleri çerçevesinde yapılan açıklama, projenin yapısal değişikliklerinin piyasa üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

Layer-2 geçişi kapsamında çıkarılacak 21,3 milyar yeni IOST tokenının dağılımı açıklandı. Yeni IOST tokenları yüzde 60 doğrulayıcı ödülleri, yüzde 20 airdroplar, yüzde 8 topluluk teşvikleri, yüzde 5 geliştirici hibeleri, yüzde 4 Nexus DAO yönetişimi ve yüzde 3 ekip giderleri için kullanılacak.

Token ekonomisindeki bu köklü değişim, IOST projesinin işlem hızını artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Upbit yönetimi, süreç boyunca IOST ekibiyle yakın iletişimde kalacağını ve kullanıcıları gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.