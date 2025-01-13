Dev kripto para borsası yatırımcılarını uyardı - Son Dakika
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Dev kripto para borsası yatırımcılarını uyardı

Dev kripto para borsası yatırımcılarını uyardı

Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit, Internet of Services Token'ın (IOST) yaklaşan Layer-2 geçişi ve 21,3 milyar yeni token ihracı nedeniyle yatırımcıları uyardı. DAXA yönergelerine uygun olarak yapılan açıklama, token ekonomisindeki kapsamlı değişikliklere dikkat çekiyor. Bu süreçte piyasada yaşanabilecek dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli davranması öneriliyor.

13.01.2025 16:16
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Merkeziyetsiz uygulamalar için tasarlanan IOST Blockchain projesi, ağ yapısında ve token ekonomisinde köklü değişiklikler içeren Layer-2 geçişine hazırlanıyor. Projenin geliştirme ekibi, doğrulayıcı ödülleri, topluluk teşvikleri ve ekosistem geliştirme için aşamalı olarak dağıtılacak yeni token ihracı planını, ikinci yönetişim oylamasında onayladı.

IOST Token Ekonomisinde Radikal Dönüşüm Başlıyor

Upbit'in 13 Ocak'ta yayınladığı bildiride, yatırımcılar uyarıldı. DAXA'nın yönergeleri çerçevesinde yapılan açıklama, projenin yapısal değişikliklerinin piyasa üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

Layer-2 geçişi kapsamında çıkarılacak 21,3 milyar yeni IOST tokenının dağılımı açıklandı. Yeni IOST tokenları yüzde 60 doğrulayıcı ödülleri, yüzde 20 airdroplar, yüzde 8 topluluk teşvikleri, yüzde 5 geliştirici hibeleri, yüzde 4 Nexus DAO yönetişimi ve yüzde 3 ekip giderleri için kullanılacak.

Token ekonomisindeki bu köklü değişim, IOST projesinin işlem hızını artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Upbit yönetimi, süreç boyunca IOST ekibiyle yakın iletişimde kalacağını ve kullanıcıları gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Kripto Para, Blockchain, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsası yatırımcılarını uyardı - Son Dakika

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