Dev kripto para borsasından Çinli yatırımcılara özel çözüm - Son Dakika
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Dev kripto para borsasından Çinli yatırımcılara özel çözüm

Dev kripto para borsasından Çinli yatırımcılara özel çözüm

Kripto para borsası Bybit, Çinli yatırımcılara yönelik yeni stratejisini paylaştı. Platform, yuan işlemlerini desteklemeyecek fakat VPN kullanan Çinli kullanıcıların alım satım gerçekleştirmesine izin verecek. Bybit CEO'su Ben Zhou, platformun kullanıcı sayısının geçen yıla göre yüzde 300 artışla 60 milyona çıktığını da belirtti.

04.12.2024 17:25
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Bybit CEO'su Ben Zhou, düzenlenen basın toplantısında Çin pazarına yönelik stratejilerini detaylandırdı. Platform, haziran ayından bu yana Çin hükümetine ait kimlik belgeleriyle kayıt yapılmasına olanak tanırken, yuan işlemlerine izin vermeme kararını sürdürüyor.

Bybit VPN ile Çin Pazarında Büyüme Hedefliyor

Bybit'in Çin pazarına yönelik yaklaşımı şekilleniyor. Platform, Çinli kullanıcılara VPN aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürürken, sermaye kontrollerine yönelik hassasiyetini korumayı tercih ediyor. Zhou, Çin hükümetinin kripto para konusundaki en büyük endişesinin sermaye çıkışı olduğunu vurgulayarak, bu kırmızı çizgiyi aşmayacaklarını ifade etti.

Haziran ayından bu yana ulusal kimlik kartları ve pasaportlar dahil olmak üzere Çin kimlik belgeleriyle kayıt yapılmasına izin veren platform, Çin IP adreslerini engellemeye devam ediyor. Bu strateji, özellikle yurt dışında yaşayan Çinli vatandaşları hedefliyor.

Chainalysis verilerine göre Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar Çin kripto para piyasası yaklaşık 50 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakamlar, Çin'deki kripto yasağına rağmen yatırımcıların aktif olduğunu gösteriyor.

Platform ayrıca Hong Kong'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Bybit, bu yılın ocak ayında Hong Kong lisansı için yaptığı ve mayıs ayında geri çektiği başvuruyu, gelecek yılın ilk çeyreğinde yenileyeceğini duyurdu.

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Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsasından Çinli yatırımcılara özel çözüm - Son Dakika

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