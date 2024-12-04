Dev kripto para borsasının ana hissedarı hisselerini satıyor - Son Dakika
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Dev kripto para borsasının ana hissedarı hisselerini satıyor

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Woori Technology, Güney Kore'de yaşanan başarısız darbe girişiminden bir gün sonra Upbit'in ana şirketi Dunamu'daki yatırımını satışa çıkarıyor. Dokuz yıllık ortaklık sonrası beklenen getirinin 100 katı olabileceği ve satışın blok anlaşma yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor.

04.12.2024 15:45
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Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsası Upbit'in çatı şirketi Dunamu'da uzun süreli hissedar olan Woori Technology, politik dalgalar arasında hisselerini satma kararını açıkladı. Devlet Başkanı'nın sıkıyönetim girişimi ve hızlı iptali, bu büyük çıkışın zamanlamasını etkiledi. Yatırımın, başlangıçtaki değerinin yüz katı getiri potansiyeli taşıdığı iddia ediliyor.

Upbit Kripto Para Borsasının Yatırımcıları Şirketteki Varlıklarını Satıyor

Güney Koreli yatırım devi Woori Technology, kripto para borsası Upbit'in ana şirketi Dunamu'daki hisselerini satma kararı aldığını açıkladı. Güney Kore merkezli Bloter tarafından aktarılan bilgilere göre dokuz yıldır şirketin önemli yatırımcılarından olan Woori Technology Investment, bu stratejik kararını ülkedeki son siyasi gelişmelerin hemen ardından duyurdu.

Piyasa uzmanları, satış değerinin tezgah üstü işlem (OTC) fiyatlarının üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Şirket yetkililerinin, piyasa dengelerini korumak amacıyla satış işlemlerini mesai saatleri dışında blok satış yöntemiyle gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dunamu'nun güncel ortaklık yapısında yüzde 7,22'lik paya sahip olan Woori Technology'nin elindeki hisselerin, şirketin üçüncü çeyrek mali verilerine göre 425,3 milyar Güney Kore wonu (yaklaşık 300,7 milyon dolar) değerinde olduğu belirtiliyor. 2015'te 5,5 milyar won yatırımla alınan hisseler, aradan geçen sürede 73 kat değer kazandı. Hisselerin defter değeri ise 593,9 milyar wona ulaşarak, başlangıç yatırımının 108 katına yükseldi.

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirketin iç pazarda yaşadığı düzenleyici zorluklardan dolayı finansman arayışlarını uluslararası pazarlara yöneltmeyi planladığı belirtiliyor. Bu gelişme, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Kuzey Kore yanlısı tutum sergiledikleri iddiasıyla parlamento üyelerine yönelik sıkıyönetim kararı alması ve bu kararın Ulusal Meclis tarafından iptal edilmesinin ardından geldi.

Dev kripto para borsasının ana hissedarı hisselerini satıyor

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsasının ana hissedarı hisselerini satıyor - Son Dakika

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