Dev şirket Bitcoin alımı için düğmeye bastı

Kanadalı Blockchain ve Bitcoin teknoloji şirketi Matador Technologies, 2027 yılına kadar 6 bin Bitcoin'i kasasında tutmak üzere yeni bir strateji açıkladı. Şirket, öncelikli olarak 2026 yılı sonuna kadar 1000 Bitcoin almayı planlıyor. Matador'un bu hamlesi, onu dünyanın en büyük 20 kurumsal Bitcoin yatırımcısı arasına sokabilir.

6.000 Bitcoin'lik Dev Hazine Kuruluyor

Matador Technologies, mevcut durumda yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki 77,4 Bitcoin'i portföyünde tutuyor. Şirketin CEO'su Deven Soni, "İş modelimiz, temel varlık olarak Bitcoin etrafında şekilleniyor." açıklamasında bulundu. Soni, stratejilerinin yalnızca finansal yönetimle sınırlı kalmayacağını, Bitcoin ekosistemine yönelik altyapı ve operasyonel bileşenleri de içereceğini belirtti.

Matador, hedeflediği Bitcoin birikimini gerçekleştirebilmek için 14 Temmuz'da yaklaşık 656 milyon dolarlık bir finansman başvurusu yaptı. Şirket, 25 ay süresince hisse senedi arzı, dönüştürülebilir finansman araçları, varlık satışları, Bitcoin teminatlı kredi olanakları ve stratejik satın almalar gibi çeşitli yöntemler kullanacak.

Firma ayrıca Bitcoin odaklı bir "birleşik çark" stratejisi uyguluyor. Bu strateji kapsamında, hisse başına düşen Bitcoin miktarını artırmak için BTC birikimi yapmak, piyasa volatilitesini kullanarak getiri elde etmek, Bitcoin bazlı gelir yaratmak üzere gerçek uygulamalar geliştirmek ve kripto altyapısı ile merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleriyle iş birliği yapmak yer alıyor.

Matador'un Baş Strateji Sorumlusu Mark Moss, "Bitcoin birikimimiz, uzun vadeli bilanço istikrarını sağlamaya ve enflasyon riskini azaltmaya yönelik olarak planlandı." diye konuştu. Ancak şirketin hisseleri, açıklamaya rağmen yüzde 4,65 değer kaybederek beklentinin altında kaldı. Buna karşın, yılbaşından beri Matador hisseleri yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi.

Kurumsal şirketlerin Bitcoin yatırımlarına ilgisi giderek artıyor. Şu anda kamuya açık ve özel şirketlerin elinde bulunan Bitcoin miktarı, toplam arzın yüzde 6'sına denk gelen yaklaşık 1,15 milyon BTC seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 136 milyar dolar değerinde.